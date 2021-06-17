انتهت في الدوري – الإسماعيلي (3)-(1) غزل المحلة... نهاية المباراة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الإسماعيلي وغزل المحلة، ضمن مباريات الجولة الـ26 من الدوري المصري.

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نهاية المباراة بفوز الإسماعيلي.

ق. 92 جوووووول ثاااالث عن طريق شيلونجو مجددا.

ق. 73 جوووول أووول. فتحي مبروك يسجل ركلة الجزاء بنجاح في الإسماعيلي.

ق. 70 جوووول ثاااني للإسماعيلي. خطأ من الدفاع والكرة تصل إلى شيلونجو الذي يسدد مسجلا الثاني.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق51 محمد الصباحي يطالب باستئناف المباراة

ق49 لاعبو الإسماعيلي يطالبون بركلة جزاء واللجوء إلى تقنية الفيديو

ق45 جوووول فخر الدين بن يوسف يستغل خطأ دفاع غزل المحلة ويسجل الأول

بداية المباراة