مباشر في الدوري – الإسماعيلي (1)-(0) غزل المحلة... بداية الشوط الثاني

الخميس، 17 يونيو 2021 - 17:31

كتب : FilGoal

بينسون شيلونجو - الإسماعيلي - الصورة من الحساب الرسمي للإسماعيلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الإسماعيلي وغزل المحلة، ضمن مباريات الجولة الـ26 من الدوري المصري.

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق51 محمد الصباحي يطالب باستئناف المباراة

ق49 لاعبو الإسماعيلي يطالبون بركلة جزاء واللجوء إلى تقنية الفيديو

ق45 جوووول فخر الدين بن يوسف يستغل خطأ دفاع غزل المحلة ويسجل الأول

بداية المباراة

في الدوري الإسماعيلي غزل المحلة
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