مباشر في الدوري - سيراميكا كليوباترا (0)-(1) المصري.. بداية الشوط الثاني

الأربعاء، 16 يونيو 2021 - 20:54

كتب : FilGoal

لاعبو سيراميكا كليوبارتا يحتفلون بهدف أحمد ياسر ريان في المصري

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة سيراميكا كليوباترا والمصري، ضمن مباريات الجولة الـ26 من الدوري المصري.

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 48 جوووول أووول للمصري. أحمد رفعت يسجل ركلة الجزاء بنجاح.

ق. 45 ركلة جزااء للمصري لمصلحة إيزي إيميكا بعد اللجوء لتقنية الفيديو.

ق. 41 مخالفة ينفذها أحمد رفعت، ويقابلها عمرو موسى برأسية غريبة فوق المرمى.

ق. 33 أخطر فرص اللقاء بعد عرضية أرضية من عمر كمال، سددها أحمد جمعة فوق المرمى.

ق. 32 عرضية من أحمد شديد قناوي، ورأسية من أحمد جمعة في يد الحارس.

ق. 26 أحمد رفعت ينفرد ويراوغ عامر ويسقط ويطالب بركلة جزاء. والحكم لا يحتسب شيء.

ق. 25 أحمد ياسر ريان ينفرد من منتصف الملعب ويراوغ مسعود ويرسل عرضية ينقذها الدفاع.

ق. 20 أحمد رفعت يتوغل بشكل رائع من الجهة اليسرة وينفرد بـ عامر عامر لكن يسدد في الشباك الجانبية.

بداية المباراة

في الدوري المصري سيراميكا كليوباترا
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