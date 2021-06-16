تقرير: دوناروما يخضع الخميس للفحص الطبي لـ سان جيرمان

الأربعاء، 16 يونيو 2021 - 17:50

كتب : FilGoal

جانلويجي دوناروما - إيطاليا - تركيا - يورو 2020

يخضع جيانلويجي دوناروما حارس مرمى ميلان للفحص الطبي غدا الخميس تمهيدا لإعلان تعاقده مع باريس سان جيرمان.

وكشفت صحيفة توتو ميركاتو الإيطالية أنه تم الاتفاق بين اللاعب والنادي على إتمام الفحص الطبي غدا الخميس.

وأوضح التقرير أن الفحص الطبي سيتم إجرائه في إيطاليا بالقرب من معسكر منتخب بلاده.

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ويشارك دوناروما في الوقت الحالي مع منتخب إيطاليا ضمن منافسات يورو 2020.

ولم ينجح دوناروما في السفر إلى فرنسا للخضوع للفحص الطبي بسبب المشاركة في يورو 2020.

وينتهي تعاقد دوناروما مع ميلان بنهاية الشهر الجاري.

وأشار التقرير إلى موافقة دوناروما على الشروط الشخصية مع باريس سان جيرمان والتي من المقرر أن تكون لمدة خمس سنوات.

وكشف التقرير عن إجراء الصفقة بقيمة 11 مليون يورو في الموسم الواحد بالإضافة لـ 2 مليون مكافآت متعلقة بالأداء والنتائج.

ويبلغ دوناروما من العمر 22 عاما ويلعب مع فريق ميلان الأول منذ 2015.

باريس سان جيرمان دوناروما ميلان
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