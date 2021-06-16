مباشر يورو 2020 – تركيا (0)-(1) ويلز.. الحارس يتصدى من بيل

الأربعاء، 16 يونيو 2021 - 17:27

كتب : FilGoal

ويلز - تركيا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة تركيا وويلز، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى من يورو 2020.

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا

_ _ _ _

أخبار متعلقة
تشكيل يورو 2020 – ديميرال بديل مع تركيا.. وجاريث بيل يقود ويلز مدرب تركيا: أخطاءنا كانت مُكلفة وكنت أتوقع كرة قدم أفضل تشكيل افتتاح يورو 2020 - إيطاليا دون تغيير عن مواجهة التشيك.. وثلاثي ليل يقود تركيا مانشيني بعد الفوز على تركيا: هذه مُجرد خطوة.. أمامنا 6 مباريات للوصول إلى ويمبلي

ق. 78 رأسية من جاريث بيل يتصدى لها الحارس.

ق. 60 أووووه جاري بيل يهدر ركلة الجزاء فوق المرمى.

ق. 58 ركلة جزاااء لـ ويلز بعد عرقلة جاريث بيل.

ق. 53 أوووه بوراك يلماز يهدر التعادل. ركنية قابلها أيهان بلمسة، وتابعها بوراك يلماز بلمسة فوق المرمى من داخل الست ياردات.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 43 جوووول أوووول. بينية ساقطة رائعة من بيل إلى رامسي الذي يستلم ويسدد في المرمى بشكل رائع.

ق. 29 ركنية قابلها أيهان برأسية، لكن جو موريل أنذها من على خط المرمى.

ق. 23 أوووه رامسي يهدر مجددا! بينية رائعة إلى رامسي الذي استلم داخل منطقة الجزاء منفردا، وسدد لكن فوق المرمى.

ق. 9 عرضية من أوندر، قابلها بوراك يلماز بلمسة مباشرة بجانب المرمى بقليل.

ق. 6 تمريرة رائعة من جاريث بيل إلى رامسي الذي راوغ سيونشو بمهارة فائقة ثم سدد، لكن تشاكير يتألق ويحولها إلى ركنية بقدمه.

بداية المباراة

يورو 2020 ويلز تركيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
لوكاكو: طلبت زيارة إريكسن.. والدقيقة العاشرة لتحيته 47 دقيقة | يورو 2020
سلبية مسحة الزمالك لمواجهة أسوان.. وانتظام أحداد في المران 50 دقيقة | الدوري المصري
سكاي: أرسنال مهتم بحارس شيفيلد يونايتد ساعة | ميركاتو
مباشر في الدوري - البنك الأهلي (0)-(1) إنبي.. جوووول إيبوكا ساعة | الدوري المصري
طبيب الزمالك يكشف سبب إصابة أحمد فتوح ساعة | الدوري المصري
سكاي: توتنام يريد ضم موهبة إنجلترا من برايتون ساعة | الدوري الإنجليزي
سكاي: برايتون رفض عرض أرسنال لشراء وايت ساعة | ميركاتو
تقرير إيطالي: برشلونة تغلب على يوفنتوس وحسم صفقة ديباي ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كارتيرون يكشف نص رسالة من ساسي.. وقرار اتخذه بالشراكة مع الإدارة 2 انتهت كرة سلة - الزمالك (86)-(81) الجزيرة.. الأبيض للنهائي 3 كارتيرون: الأهلي هو بايرن مصر.. ولم أشاهد طوال حياتي ما يحدث في دوري هذا الموسم 4 انتهت كرة سلة – الزمالك (73) (71) الجزيرة.. فوز الأبيض
قد ينال إعجابك