تصريحات مثيرة من كارتيرون: المنافسة في مصر عادلة والتحكيم جيد ولكن.. والأهلي "يحمي لاعبيه"

يرى باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك أن المنافسة في الدوري المصري عادلة، وأن التحكيم جيد، ولكنه طالب بـ "مساواة في الظروف" ضد منافسه الرئيسي، الأهلي.

وقال كارتيرون عبر قناة الزمالك: "أشعر بالأسف لما حدث مني في مباراة الزمالك والإسماعيلي ولكني كنت أشعر بالاستياء بسبب حصول الكثير من اللاعبين على بطاقات وشعرت بالظلم".

وأوضح "بشكل عام التحكيم في مصر جيد ولكن يجب أن يكون هناك تركيز أكبر من الحكام لأن كل شخص لديه قدرة على التحمل".

وكشف "تقنية الفيديو في مصر تعطي المزيد من الإثارة مثلما حدث معنا أمام المصري وكنا لا نعرف هل سيتم احتساب ركلة جزاء لنا أم لا في الثواني الأخيرة وبعدما احتسبت ركلة الجزاء وحققنا الفوز".

وشدد "المنافسة هذا الموسم محسومة بين الزمالك والأهلي فقط، وأنا مترقب الإعلان عن مباريات الأهلي المؤجلة لنعرف كيف ستكون شكل المنافسة هذا الموسم".

وأكمل "بالتأكيد أتمنى الفوز بكأس مصر لأنني لم أفز في السابق بهذه البطولة، وأريد أن أتوج بالكأس والدوري".

وكشف "وليد أزارو لاعب جيد وهو يشعر بالسعادة في الدوري السعودي، ولم أتحدث معه أو أطلب من الإدارة التعاقد معه. لم أطلب من وليد أزارو قطع قميصه أمام الترجي في ذهاب نهائي 2018، وغيابه أثر علينا كثيرا في العودة".

وشدد "صالح جمعة محمد إبراهيم يمتلكنا موهبة عالية ولكن في الفترة الحالية لم يحدث أي اتصال معهما".

وأوضح "الزمالك في حاجة للمزيد من الاستقرار حتى يستطيع المنافسة، الزمالك يفتقد للاستقرار في الشهور الماضية وفي نفس الوقت اللاعبين مطالبين بالتركيز وتحقيق الانتصارات. الزمالك مفروض عليه ظروف صعبة في الدوري وعلينا أن نقاتل ونتغلب على الإجهاد عكس الأهلي الذي يحمي لاعبيه من كل شيء ومن الإجهاد وأتمنى أن يكون هناك تساوي في كل الظروف".

وأجاب "هل المنافسة في الدوري المصري عادلة أم لا؟ نعم عادلة. هل عدم ذهاب الأهلي للعب في الإسماعيلية عدل أم لا؟ لا ليس عدلا".

وأتم "أرى أن نهائي إفريقيا سيكون بين الأهلي والوداد، وإذا حدث ذلك سيكون الوداد هو المرشح للفوز لأنه سيلعب على ملعبه ووسط جماهيره وستكون مباراة صعبة جدا على الأهلي وربما تكون توقعاتي غير صحيحة".