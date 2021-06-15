استراحة يورو 2020 – ألمانيا (0) - (1) فرنسا.. تقدم الديوك

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي ألمانيا وفرنسا التي تقام في ختام الجولة الأولى من يورو 2020 في ملعب أليانز آرينا ضمن منافسات المجموعة السادسة.

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نهاية الشوط الأول بتقدم فرنسا بهدف دون رد.

ق41: بينية طولية رائعة من بوجبا لكن بنزيمة تسلم الكرة بشكل غير جيد لتضيع فرصة خطيرة على فرنسا.

ق38: تمريرة من جنابري لكن تسديدة جوندوجان مرت إلى خارج الملعب.

ق30: مازال منتخب فرنسا متقدما في النتيجة بهدف دون رد.

ق20: جوووووووول أول لفرنسا بعرضية رائعة من بوجبا إلى لوكاس هيرنانديز لكن هوملز أخطأ وسددها في مرماه بالخطأ.

ق17: يا رباااه تسديدة قوية من مبابي لكن نوير يتألق وتصدى له وحولها لركلة ركنية مرت دون خطورة.

ق16: رأسية قوية من بوجبا لكنها مرت أعلى مرمى ألمانيا بقليل.

ق15: عرضية من بافارد شتتها هوملز.

ق10: انحصار اللعب في وسط الملعب وحماس كبير في المباراة بين المنتخبين لتسجيل الهدف الأول.

انطلاق المباراة.