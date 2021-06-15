مباشر في الدوري - بيراميدز (0)-(1) سموحة.. الإنتاج الحربي (0)-(2) طلائع الجيش

الثلاثاء، 15 يونيو 2021 - 18:34

كتب : FilGoal

بيراميدز - إنيمبا

تستأنف مباريات الدوري المصري من جديد بإقامة مباراتين من الجولة السادسة والعشرين.

يستضيف بيراميدز فريق سموحة على ملعب الدفاع الجوي، بينما الإنتاج الحربي يواجه طلائع الجيش على ملعب الأهلي We السلام.

لمتابعة مباراة بيراميدز دقيقة بدقيقة من هنا.

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بيراميدز (0)-(1) سموحة

ق24 خطأ دفاعي جديد من بيراميدز بعد تمريرة ضعيفة من عبد الله بكري لكن لم ينجح مصطفى فتحي في استغلالها بتسديدة بعيدة عن المرمى

ق22 فرصة كبيرة لسموحة لكن شريف إكرامي يتألق ويتصدى لتسديدة مصطفى فتحي

ق8 الهاني سليمان يتألق بعد تسديدة محمود وادي بعد تمريرة سحرية من رمضان صبحي

ق3 جوووول أحمد عبد القادر يتقدم لسموحة بعد خطأ فادح من علي جبر

انطلاق المباراة

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الإنتاج الحربي (0)-(2) طلائع الجيش

ق13 جوووول ناصر منسي يسجل الثاني للجيش

ق10 بازوكا يسجل بالخطأ في مرماه ويتقدم طلائع الجيش

انطلاق المباراة

الدوري المصري بيراميدز سموحة الإنتاج الحربي طلائع الجيش
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