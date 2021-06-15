مباشر في الدوري - بيراميدز (0)-(2) سموحة.. الإنتاج الحربي (0)-(2) طلائع الجيش

تستأنف مباريات الدوري المصري من جديد بإقامة مباراتين من الجولة السادسة والعشرين.

يستضيف بيراميدز فريق سموحة على ملعب الدفاع الجوي، بينما الإنتاج الحربي يواجه طلائع الجيش على ملعب الأهلي We السلام.

لمتابعة مباراة بيراميدز دقيقة بدقيقة من هنا.

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بيراميدز (0)-(2) سموحة

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45 جوووول مصطفى فتحي يضاعف النتيجة

ق29 إسلام عيسى يراوغ دفاع سموحة ويسدد لكن الهاني سليمان يحولها لركلة ركنية

ق27 تألق شريف إكرامي وإنقاذ تسديدة ديريك نسيبامبي بعد هجمة مرتدة وتمريرة رائعة من مصطفى فتحي

ق24 خطأ دفاعي جديد من بيراميدز بعد تمريرة ضعيفة من عبد الله بكري لكن لم ينجح مصطفى فتحي في استغلالها بتسديدة بعيدة عن المرمى

ق22 فرصة كبيرة لسموحة لكن شريف إكرامي يتألق ويتصدى لتسديدة مصطفى فتحي

ق8 الهاني سليمان يتألق بعد تسديدة محمود وادي بعد تمريرة سحرية من رمضان صبحي

ق3 جوووول أحمد عبد القادر يتقدم لسموحة بعد خطأ فادح من علي جبر

انطلاق المباراة

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الإنتاج الحربي (0)-(2) طلائع الجيش

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق13 جوووول ناصر منسي يسجل الثاني للجيش

ق10 بازوكا يسجل بالخطأ في مرماه ويتقدم طلائع الجيش

انطلاق المباراة