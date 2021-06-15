تشكيل بيراميدز - رمضان يقود الهجوم أمام سموحة.. والسعيد على الدكة

الثلاثاء، 15 يونيو 2021 - 18:07

كتب : FilGoal

بيراميدز - إنيمبا - رمضان صبحي

أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لبيراميدز تشكيل مباراة سموحة في الدوري الممتاز.

ويحل سموحة ضيفا على بيراميدز في ملعب الدفاع الجوي في السابعة من مساء الثلاثاء في إطار مواجهات الجولة 26 من الدوري الممتاز .

وجاء تشكيل بيراميدز كالآتي:

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حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: عبد الله بكري - علي جبر - محمد حمدي - عمر جابر.

خط الوسط: إسلام عيسى - نبيل دونجا - محمود حمادة.

خط الهجوم: رمضان صبحي - محمود وادي – إبراهيم حسن.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد الشناوي - طارق طه - أسامة جلال - محمد فاروق - عبد الله السعيد - محمد الجباس - إبراهيم عادل - محمود صابر - محمود عبد القادر.

ويغيب الثنائي أحمد فتحي وأحمد سامي عن بيراميدز بسبب الإيقاف.

بيراميدز يحتل المركز السادس بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 34 نقطة من 21 مباراة، ويأتي سموحة في المركز الرابع برصيد 37 نقطة من 25 مباراة.

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