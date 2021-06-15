مباشر – المجر (0) - (0) البرتغال.. تهديد أول من جوتا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي المجر والبرتغال التي تقام في ملعب بوشكاش آرينا في الجولة الأولى من يورو 2020 لحساب المجموعة السادسة.

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ق15: غياب الفرص الخطيرة حتى الآن وسط استحواذ على الكرة من قبل البرتغال وتكتل دفاعي قوي من المجر.

ق5: الحكم أعاد احتساب مخالفة للبرتغال ولكنها مرت دون خطورة على المجر.

ق4: التهديد الأول من البرتغال بتسديدة يسارية من جوتا وغضب من رونالدة لعدم تمرير الكرة له في موقف انفراد ولكن جولاشي تصدى للتسديدة.

انطلاق المباراة.