مباشر – المجر (0) - (0) البرتغال.. تهديد أول من جوتا

الثلاثاء، 15 يونيو 2021 - 17:37

كتب : FilGoal

ديوجو جوتا - المجر والبرتغال - يورو 2020

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي المجر والبرتغال التي تقام في ملعب بوشكاش آرينا في الجولة الأولى من يورو 2020 لحساب المجموعة السادسة.

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ق15: غياب الفرص الخطيرة حتى الآن وسط استحواذ على الكرة من قبل البرتغال وتكتل دفاعي قوي من المجر.

ق5: الحكم أعاد احتساب مخالفة للبرتغال ولكنها مرت دون خطورة على المجر.

ق4: التهديد الأول من البرتغال بتسديدة يسارية من جوتا وغضب من رونالدة لعدم تمرير الكرة له في موقف انفراد ولكن جولاشي تصدى للتسديدة.

انطلاق المباراة.

البرتغال المجر يورو 2020
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