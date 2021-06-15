تقرير: يويفا يطلب فتح تحقيق حول الإدعاءات ضد أرناوتوفيتش

الثلاثاء، 15 يونيو 2021 - 12:37

كتب : FilGoal

أرناوتوفيتش

طلب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فتح لجنة الانضباط تحقيق حول الإدعاءات ضد ماركو أرناوتوفيتش مهاجم النمسا العنصري ضد لاعب مقدونيا الشمالية.

ووفقا للتقرير فأن المهاجم ذو الأصول الصربية سب إزجيان أليوسكي لاعب مقدونيا الشمالية ذو الأصول المقدونية بعدما سجل الهدف الثالث. (طالع التفاصيل)

ووفقا لموقع "wtnh" فأن الاتحاد المقدوني الشمالي طالب نظيره الأوروبي بفتح تحقيق حول ما بدر من المهاجم النمساوي.

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ووفقا لموقع Koha الألباني، فإن أرناوتوفيتش، ذو الأصول الصربية، سب إزجيان أليوسكي لاعب مقدونيا الشمالية.

ويرجع السبب وفقا لتقرير صحيفة دايلي ميل الإنجليزية إلى صراع صربيا وألبانيا في إقليم كوسوفو، فأرناوتوفيتش صربي الأصل، بينما أليوسكي يتحدث الألبانية.

وكتب تقرير Koha أن أرناوتوفيتش سب أليوسكي باللغة الصربية ليحرص على أن يفهم الأخير ما يقول.

واعتذر لاعب شانجهاي بورت في انستجرام بالقول:"كانت هناك بعض الكلمات الحادة بالأمس أود الاعتذار عنها خاصة لأصدقائي في مقدونيا الشمالية وألبانيا. أود قول شيء واحد بوضوح، لست عنصريا! لدي أصدقاء في كل بلاد العالم تقريبا. كل من يعرفني يدرك ذلك".

وتتصدر النمسا ترتيب المجموعة الثالثة بفارق الأهداف عن هولندا التي هزمت أوكرانيا بنتيجة 3-2 يوم الأحد.

وستلعب النمسا ضد هولندا يوم الخميس بينما تصطدم مقدونيا الشمالية بأوكرانيا.

ماركو أرناوتوفيتش النسما مقدونيا الشمالية يورو 2020
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