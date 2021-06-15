مباشر كوبا أمريكا - باراجواي (0)-(1) بوليفيا.. إعصار هجومي من أجل التعادل

يلعب منتخب بارجواي ضد بوليفيا في افتتاح مبارياتهما في بطولة كوبا أمريكا ضمن مباريات المجموعة الأولى.

وكان منتخبا الأرجنتين وتشيلي قد تعادلا من نفس المجموعة بهدف لكل منهما، بينما حصل منتخب أوروجواي على راحة في نفس الجولة.

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ق55 إعصار من منتخب باراجواي لإدراك التعادل

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق56 صافرة نهاية الشوط بعد 11 دقيقة وقت بدل ضائع

ق54 طرد لـ خايمي كويار لاعب بوليفيا بسبب البطاقة الصفراء الثانية

ق45 احتساب 8 دقائق وقت بدل من الضائع

ق42 كاكو يهدر التعادل والمرمى خالي

ق30 محاولات متتالية من باراجواي لإدراك التعادل

ق10 جوووول إروين سافيدرا يفتتح التسجيل من ركلة جزاء على يسار حارس باراجواي

ق8 احتساب ركلة جزاء

ق6 اللجوء لتقنية الفيديو بسبب الشك في ركلة جزاء لبوليفيا

انطلاق المباراة