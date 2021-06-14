مباشر كوبا أمريكا - الأرجنتين (1)-(1) تشيلي.. ضغط متواصل للتعادل

الإثنين، 14 يونيو 2021 - 22:45

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - الأرجنتين ضد تشيلي

يواجه منتخب الأرجنتين نظيره تشيلي في افتتاح مباريات المجموعة الأولى من بطولة كوبا أمريكا.

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ق57 فيدال يهدر ركلة الجزاء بعد تصدي مارتينيز ولكن فارجاس يتابعها من العارضة ويسجلها داخل الشباك هدف التعادل

ق56 بعد اللجوء لتقنية الفيديو احتساب ركلة جزاء لتشيلي بعد تدخل تاجليافيكو على فيدال

ق55 ضغط متواصل من تشيلي لإدراك التعادل

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق44 مطالبات بركلة جزاء للأرجنتين لكن تقنية الفيديو تؤكد عدم وجود لها

ق33 جوووووول ميسي

ق18 برافو يتألق أمام انفراد جونزاليس

ق16 برافو يتألق أمام تسديدة جونزاليس القوية

ق14 هجمة مرتدة من تشيلي لكن أوتاميندي يشتتها إلى ركنية

ق10 تسديدة من ميسي لكن بعيدة عن مرمى تشيلي

انطلاق المباراة

كوبا أمريكا مباشر كوبا أمريكا الأرجنتين تشيلي
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