مباشر يورو 2020 – إسبانيا (0) - (0) السويد.. الحارس يحرم أولمو من هدف أول للماتادور

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي إسبانيا والسويد التي تقام في الجولة الأولى من يورو 2020 ضمن منافسات المجموعة الخامسة في ملعب لا كارتوخا في إشبيلية.

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ق23: تسديدة قوية من كوكي من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار مرمى السويد بقليل.

ق16: يا رباااه حارس السويد يتألق ويحرم إسبانيا من التقدم برأسية من داني أولمو بعد عرضية متقنة من كوكي.

ق7: تهديد أول من إسبانيا بتسديدة من داني أولمو لكنها مرت أعلى مرمى السويد.

انطلاق المباراة.