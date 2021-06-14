مباشر يورو 2020 – إسبانيا (0) - (0) السويد.. الحارس يحرم أولمو من هدف أول للماتادور

الإثنين، 14 يونيو 2021 - 20:25

كتب : FilGoal

لاعبو إسبانيا يحتفلون بهدف في مرمى كوسوفو

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي إسبانيا والسويد التي تقام في الجولة الأولى من يورو 2020 ضمن منافسات المجموعة الخامسة في ملعب لا كارتوخا في إشبيلية.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

ق23: تسديدة قوية من كوكي من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار مرمى السويد بقليل.

ق16: يا رباااه حارس السويد يتألق ويحرم إسبانيا من التقدم برأسية من داني أولمو بعد عرضية متقنة من كوكي.

ق7: تهديد أول من إسبانيا بتسديدة من داني أولمو لكنها مرت أعلى مرمى السويد.

انطلاق المباراة.

إسبانيا السويد يورو 2020
نرشح لكم
أخر الأخبار
هامشيك: لم ينتظر أحد أن نفوز على بونلدا 10 دقيقة | يورو 2020
بعد جلسة مع مصيلحي.. الاتفاق على تجديد تعاقد حسام حسن مع الاتحاد 37 دقيقة | الدوري المصري
قائمة بيراميدز - غياب فتحي وسامي أمام سموحة 42 دقيقة | الدوري المصري
وكيله لـ في الجول: عبد الله بكري قريب من الرحيل عن بيراميدز.. وتلك العروض الأقرب 56 دقيقة | الدوري المصري
مباشر يورو 2020 – إسبانيا (0) - (0) السويد.. الحارس يحرم أولمو من هدف أول للماتادور ساعة | يورو 2020
تشكيل يورو 2020 - بيدري أساسي.. وموراتا يقود هجوم إسبانيا أمام السويد ساعة | يورو 2020
اللعنة السلوفاكية ساعة | يورو 2020
مؤتمر ألمانيا - لوف: كيميتش مثل لام.. ونوير يتحدث عن مواجهة مبابي ساعة | يورو 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كارتيرون يكشف نص رسالة من ساسي.. وقرار اتخذه بالشراكة مع الإدارة 2 انتهت كرة سلة - الزمالك (86)-(81) الجزيرة.. الأبيض للنهائي 3 انتهت كرة سلة – الزمالك (73) (71) الجزيرة.. فوز الأبيض 4 انتهت كرة سلة – الأهلي (73) (76) الاتحاد.. الأخضر إلى النهائي
قد ينال إعجابك