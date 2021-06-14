مباشر يورو 2020 – إسبانيا (0) - (0) السويد.. الحارس يحرم أولمو من هدف أول للماتادور
الإثنين، 14 يونيو 2021 - 20:25
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي إسبانيا والسويد التي تقام في الجولة الأولى من يورو 2020 ضمن منافسات المجموعة الخامسة في ملعب لا كارتوخا في إشبيلية.
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ق23: تسديدة قوية من كوكي من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار مرمى السويد بقليل.
ق16: يا رباااه حارس السويد يتألق ويحرم إسبانيا من التقدم برأسية من داني أولمو بعد عرضية متقنة من كوكي.
ق7: تهديد أول من إسبانيا بتسديدة من داني أولمو لكنها مرت أعلى مرمى السويد.
انطلاق المباراة.
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