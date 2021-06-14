مباشر يورو 2020 – بولندا (0) - (1) سلوفاكيا.. جووووول أووول جميل
الإثنين، 14 يونيو 2021 - 17:51
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي بولندا وسلوفاكيا التي تقام في الجولة الأولى من يورو 2020 لحساب المجموعة الخامسة.
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ق34: تسديدة قوية من لاعب بولندا كريتشوفياك لكنها ذهبت لخارج الملعب.
ق28: تسديدة قوية من يوراي كوتشكا مرت أعلى مرمى بولندا بقليل.
ق19: الهدف يحتسب لتشيزني حارس بولندا بالخطأ في مرماه.
ق18: جووووول أول لمنتخب سلوفاكيا عن طريق روبرت ماك بعد مراوغة رائعة لمدافعي بولندا وارتطمت الكرة بالقائم الأيمن ثم في تشيزني حارس بولندا وسكنت الشباك.
ق10: غياب الفرص الخطيرة حتى الآن عن المباراة.
ق5: ضغط هجومي مبكر من بولندا ولكن دفاع سلوفاكيا تصدى لتسديدة ليفاندوفسكي.
انطلاق المباراة.
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