مباشر كوبا أمريكا - البرازيل (1)-(0) فنزويلا.. نيمار يهدر الثاني

الأحد، 13 يونيو 2021 - 22:33

كتب : FilGoal

منتخب البرازيل

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة البرازيل وفنزويلا في افتتاح كوبا أمريكا 2020.

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ق. 29 نيمار يراوغ بشكل رائع ويسدد بجانب القائم.

ق. 23 جوووول أوووول للبرازيل. ركنية قابلها ريتشارليسون برأسية وتابعها ماركينيوس بلمسة في المرمى.

ق. 11 عرضية من لودي، قابلها ميليتاو برأسية بجانب القائم.

ق. 10 بينية من نيمار ولمسة من جابريال جيسوس يتصدى لها الحارس بصعوبة.

بداية المباراة

كوبا أمريكا البرازيل فنزويلا
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