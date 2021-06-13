تنس - ريمونتادا ناجحة للصربي.. دجوكوفيتش يتوج بـ رولان جاروس ويصل للرقم 19

توج الصربي نوفاك دجوكوفيتش بلقب رولان جاروس للمرة الثانية في تاريخه ليرفع رصيده إلى 19 لقبا من البطولات الكبرى "جراند سلام".

وحول دجوكوفيتش تأخره بمجموعتين دون مقابل أمام اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس إلى ريمونتادا ناجحة والفوز بثلاث مجموعات متتالية.

وحسم تسيتسيباس المجموعة الأولى بشوط كسر التعادل 7-6 وبنتيجة 8-6 في الشوط الأخير في أطول مجموعة بالمباراة والتي استمرت لمدة ساعة و10 دقائق.

وفي المجموعة الثانية لم يجد تسيتسيباس صعوبة في حسمها بنتيجة 6-2 ليقترب من لقب تاريخي.

لكن إعصار دجوكوفيتش بدأ من المجموعة الثالثة والتي حسمها بنتيجة 6-3 في 50 دقيقة.

وكان ذلك قبل أن يفوز بالمجموعة الرابعة بنتيجة 6-2 في 39 دقيقة فقط.

وفي المجموعة الفاصلة نجح دجوكوفيتش في حسمها 6-4 بعد كسر الشوط الثاني للاعب اليوناني.

ورفع دجوكوفيتش رصيده إلى 19 لقبا من بطولات الجراند سلام وبفارق لقب وحيد فقط عن روجر فيدرير ورافائيل نادال الأكثر تتويجا.

وكان دجوكوفيتش قد توج بلقب أستراليا المفتوحة في بداية البطولات الكبرى هذا العام ويتبقى بطولتي ويمبلدون وأمريكا المفتوحة.

وحقق اللاعب الصربي لقب بطولة رولان جاروس 2016 أمام أندي موراي بعد انسحاب مبكر لنادال -المتوج بـ 13 لقب رولان جاروس- بسبب الإصابة.

ولكن هذا العام نجح دجوكوفيتش في إقصاء نادال في الدور نصف النهائي ليعزز تفوقه الفترة الأخيرة.

وحقق دجوكوفيتش بطولة أستراليا 9 مرات مقابل لقبين لرولان جاروس و5 مرات ويمبلدون وأخيرا التتويج بأمريكا المفتوحة 3 مرات.