مباشر مباراة ودية - مصر الأوليمبي (3)-(0) جنوب إفريقيا.. محمود جاد ينقذ مجددا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة منتخب مصر الأوليمبي أمام جنوب إفريقيا، في مباراة ودية استعدادا لـ أوليمبياد طوكيو 2020.

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ق. 74 نجالوا يخترق ويدخل منطقة الجزاء ويسدد، لكن محمود جاد تصدى لها بنجاح.

ق. 71 تبديل سادس لمصر بدخول محمود الجزار بدلا من عمار حمدي.

ق. 60 فوزي الحناوي وناصر منسي يشاركان بدلا من صلاح محسن وناصر ماهر.

ق. 47 تصويبة قوية من حسن علي يتصدى لها أوندوانا حارس جنوب إفريقيا.

حسن علي وأحمد سعيد وفادي فريد يشاركون بدلا من أحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وكريم فؤاد.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 45 إصابة أحمد ياسر ريان وخروجه ومشاركة فادي فريد بدلا منه.

ق. 40 تمريرة من إمام عاشور إلى أحمد ياسر ريان الذي ينفرد بالمرمى لكن يتأخر في التسديد إلى أن أغلق الحارس الزاوية فيرسل عرضية يبعدها الدفاع.

ق. 23 جوووووول ثااااالث.. تمريرة من كريم فؤاد إلى صلاح محسن الذي يسدد R2 رااائعة في المرمى.

ق. 18 جووووول ثااااني. بينية من ناصر ماهر تصطدم بالمدافع، ويقطعها أحمد ياسر ريان وينفرد ويسجل الثاني.

ق. 16 جووول أوووول. خطأ من حارس جنوب إفريقيا في التمرير وأحمد ياسر ريان يقطع الكرة ويسجل في المرمى محرزا الأول.

ق. 9 كرة ثابتة ينفذها ناصر ماهر في الحائط وترتد له ليتوغل ويرسل عرضية بيسراه، يفشل أحمد ياسر ريان في تحويلها برأسية في المرمى.

ق. 5 محمود جاد ينقذ انفراد تام من فوستر الذي انفرد بالمرمى وتقدم جاد وأنقذ مرماه.

بداية المباراة