استراحة مباراة ودية - مصر الأوليمبي (3)-(0) جنوب إفريقيا.. نهاية الشوط الأول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة منتخب مصر الأوليمبي أمام جنوب إفريقيا، في مباراة ودية استعدادا لـ أوليمبياد طوكيو 2020.

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نهاية الشوط الأول

ق. 45 إصابة أحمد ياسر ريان وخروجه ومشاركة فادي فريد بدلا منه.

ق. 40 تمريرة من إمام عاشور إلى أحمد ياسر ريان الذي ينفرد بالمرمى لكن يتأخر في التسديد إلى أن أغلق الحارس الزاوية فيرسل عرضية يبعدها الدفاع.

ق. 23 جوووووول ثااااالث.. تمريرة من كريم فؤاد إلى صلاح محسن الذي يسدد R2 رااائعة في المرمى.

ق. 18 جووووول ثااااني. بينية من ناصر ماهر تصطدم بالمدافع، ويقطعها أحمد ياسر ريان وينفرد ويسجل الثاني.

ق. 16 جووول أوووول. خطأ من حارس جنوب إفريقيا في التمرير وأحمد ياسر ريان يقطع الكرة ويسجل في المرمى محرزا الأول.

ق. 9 كرة ثابتة ينفذها ناصر ماهر في الحائط وترتد له ليتوغل ويرسل عرضية بيسراه، يفشل أحمد ياسر ريان في تحويلها برأسية في المرمى.

ق. 5 محمود جاد ينقذ انفراد تام من فوستر الذي انفرد بالمرمى وتقدم جاد وأنقذ مرماه.

بداية المباراة