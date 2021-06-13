وليد سليمان وبانون يخوضان تدريبات بدنية خفيفة على هامش مران الأهلي.. وزيارة تريزيجيه

الأحد، 13 يونيو 2021 - 11:51

كتب : حسام نور الدين وأحمد الخولي

الأهلي ضد النصر

اكتفى وليد سليمان جناح الأهلي بخوض تدريبات بدنية في الجيم، على هامش مران الفريق اليوم الأحد.

وأوضح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، أن سليمان يعاني من كدمة خفيفة في القدم.

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وكذلك، عاد بدر بانون مدافع الفريق للقاهرة وخاض مرانا خفيفا في الجيم بعد مشاركته مع منتخب المغرب للمحليين خلال التوقف الدولي.

وأجرى الأهلي مسحة طبية اليوم الأحد، استعدادا للسفر إلى تونس، بعد غد الثلاثاء.

وزار محمود حسن "تريزيجيه"، لاعب الفريق السابق وجناح أستون فيلا الحالي مران الفريق اليوم في ظل وجوده بمصر لقضاء الإجازة الصيفية.

ويواجه الأهلي الترجي التونسي يوم السبت المقبل، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الترجي الاهلي في إفريقيا وليد سليمان بدر بانون
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