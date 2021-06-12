مباشر كرة سلة – الزمالك (67)-(66) الجزيرة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك والجزيرة في المباراة الثالثة من سلسلة Best of 5 لقبل نهائي دوري السوبر لكرة السل.

ق 4: الزمالك يتقدم بفارق نقطة 61-60

ق 4: الزمالك يقلص الفارق والنتيجة 61-60 للجزيرة

ق 8: تقدم الجزيرة بنتيجة 58-54

بداية الفترة الثالثة

نهاية الفترة الثالثة بتقدم الجزيرة 58-52.

نهاية الفترة الثانية بتقدم الجزيرة 38-33.

نهاية الفترة الأولى بتقدم الزمالك 19-18.

بداية المباراة