بي إن سبورتس: إريكسن لازال على قيد الحياة.. والمباراة ألغيت رسميا

كشف جمال جبلي مراسل قنوات بي إن سبورتس عن مستجدات حالة كريستيان إريكسن نجم الدنمارك بعد سقوطه مغشيا عليه أمام فنلندا.

وقال جمال جبلي عبر قناة بي إن سبورتس: "منظموا المباراة أخطرونا بأن كريستيان إريكسن لازال على قيد الحياة، وتم استقرار حالة اللاعب بعدما تلقى صدمات كهربائية داخل الملعب".

وأضاف "الإذاعة الداخلية للملعب طلبت من الجماهير مغادرة الملعب لأن المباراة لن تستكمل".

كريستيان إريكسن سقط مغشيا عليه في الدقيقة الـ43 من المباراة دون تدخل من أي لاعب. ليهرع الإسعاف لإنقاذه وسط ذهول زملائه وجميع من في الملعب.

المباراة الأولى في تاريخ فنلندا ببطولة أمم أوروبا لم تستكمل، إذ أعلن حكم اللقاء إنهاء الشوط الأول رغم توقفها في الدقيقة الـ42.

وبعد فترة توقف طويلة، شاهدنا فيها دموع زوجه إريكسن التي نزلت لأرض الملعب، ورأينا دموع زملائه، خرج اللاعب من الملعب محمولا على ناقلة، وقد أفادت التقارير لأنه وضع جهاز تنفس صناعي.

بعد ذلك أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تعليق المباراة رسميا.

الإذاعة الداخلية للملعب بعد ذلك، أعلنت نقل كريستيان إريكسن إلى المستشفى، وأنه تم عقد اجتماع بين المنتخبين، وسيوافونا بالجديد الساعة 7:45 مساء.