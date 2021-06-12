تقرير: عرض إيراني مغر لـ ساسي

قالت صحيفة تونس الرقمية اليوم السبت إن نادي برسيبوليس الإيراني قدم عرضا مغريا لفرجاني ساسي نجم الزمالك.

فرجاني ساسي النادي : الدحيل برسبوليس

ويبدو ساسي قريبا من الرحيل عن الزمالك بنهاية الموسم الجاري بعد رسالته للجمهور التي بدا فيها يودع الفريق. (طالعها من هنا)

ويتواجد ساسي (29 عاما) حاليا في تونس بعد استدعائه للمشاركة مع المنتخب في مباريات ودية خلال التوقف الدولي الحالي.

وتعرض ساسي لإصابة أمام الكونغو أبعدته عن لقاء الجزائر ولن يشارك ضد مالي.

فرجاني ساسي انضم لنادي الزمالك عام 2018 قادما من نادي النصر السعودي. ومعهم فاز بألقاب الكونفدرالية الإفريقية، وكأس السوبر الإفريقي، وكأس مصر، وكأس السوبر المصري، بجانب كأس السوبر المصري السعودي الودية.

وشارك ساسي مع الزمالك في 103 مباراة. سجل فيهم 16 هدفا وصنع 17 آخرين.

هذا الموسم، شارك ساسي حتى الآن في 27 مباراة بمختلف البطولات. سجل فيهم ثلاثة أهداف وصنع 7 آخرين.

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان يوم 17 يونيو الجاري، ضمن مباريات الجولة الـ26 من الدوري المصري.