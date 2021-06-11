منافس مصر - الأرجنتين الأولمبي يتفوق على السعودية بثنائية

الجمعة، 11 يونيو 2021 - 18:21

كتب : FilGoal

منتخب الأرجنتين الأولمبي

تفوق المنتخب الأرجنتيني الأولمبي على نظيره السعودي بنتيجة 2-0 وديا استعدادا لخوض غمار منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو الشهر المقبل.

ويقع المنتخب الأرجنتيني بطل أمريكا الجنوبية في نفس المجموعة مع مصر بطل إفريقيا وإسبانيا بطل أوروبا وأستراليا ثالث آسيا.

ثنائية التانجو جاءت عن طريق بيدرو ديلا فيجا صانع ألعاب لانوس الأرجنتيني في الدقيقة 59 وأودلفو جايتش مهاجم بينفينتو الإيطالي في الدقيقة 77.

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وكان المنتخب السعودي قد أكمل الدقائق العشرين الأخيرة منقوصا بعد طرد ناصر العمران.

المباراة أقيمت في مدينة ماربيا الإسبانية والتي شهدت تواجد أكثر من منتخب يستعد للبطولة الأولمبية.

وكان المنتخب الأرجنتيني قد تفوق على نظيره الدنماركي منذ أيام بهدفين مقابل هدف في الوقت المحتسب بدلا من الضائع. (طالع التفاصيل)

وتفوق أمس المنتخب المصري على نظيره الجنوب إفريقي بهدفين دون مقابل في إطار الاستعداد للبطولة الأولمبية، ويخوض لقاء آخر يوم الأحد المقبل. (طالع التفاصيل)

مصر الأولمبي طوكيو 2020 الأرجنتين الأولمبي
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