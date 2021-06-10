مدرب المنتخب الأوليمبي يكشف إصابة أكرم توفيق.. وإجراء سيتخذ لتواجد مصطفى محمد بـ طوكيو

كشف معتمد جمال مدرب المنتخب الأوليمبي المصري عن حجم إصابات الفريق، بجانب ما سيتم فعله لتواجد مصطفى محمد مع المنتخب في الأوليمبياد.

مصطفى محمد النادي : جالاتا سراي مصر الأوليمبي

مصر فازت على جنوب إفريقيا بهدفين مقابل لا شيء على استاد السويس، في مباراة ودية ضمن استعدادات الفريقين لـ أوليمبياد طوكيو. هدفان سجلهما مصطفى محمد.

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وقال معتمد جمال في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1 عقب اللقاء: "أكرم توفيق تعرض لكدمة قوية في قصبة القدم وكان يريد إكمال اللقاء، لكن شوقي غريب فضل إخراجه. أما عمر مرموش فيعاني من مزق في العضلة الخلفية".

وأضاف "أحمد ياسر ريان سليم ولا يعاني أي إصابة. خروجه كان فنيا لمنح الفرصة لباقي مهاجمي المنتخب".

مدرب المنتخب الأوليمبي أكمل "قائمة الأوليمبياد ستكون 18 لاعبا بالإضافة إلى 4 لاعبين مرافقين للقائمة للاستعانة بهم في حالة الطوارئ".

وعن أزمة رفض جالاتاسراي لسفر مصطفى محمد إلى طوكيو مع المنتخب، قال معتمد جمال "مصطفى محمد سيسافر إلى تركيا خلال يومين، وقد يتواجد شوقي غريب أيضا في تركيا لحل تلك المشكلة".

وأتم "مصطفى لديه تفاهم مع مدربه وأتوقع حل المشكلة وتواجده معنا في الأوليمبياد. سنبدأ بحديث مع مصطفى مع مدربه أولا، وإن لم يقتنع سيسافر له شوقي غريب".

منتخب مصر الأوليمبي يخوض حاليا معسكر إعدادي في السويس، سيتخلله مباراتين وديتا ضد جنوب إفريقيا استعدادا لأوليمبياد طوكيو.

ووقع منتخب مصر في المجموعة الثالثة، رفقة إسبانيا، والأرجنتين، وأستراليا.

وتقام أوليمبياد طوكيو خلال الفترة من 22 يوليو إلى 7 أغسطس.

من جهة أخرى، يشارك جالاتاسراي في دوري أبطال أوروبا بداية من المرحلة الثانية من التصفيات، والتي ستٌلعب يومي 20 يوليو ذهابا، و27 يوليو إيابا.

مسابقة كرة القدم في الأوليمبياد تابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لكنها ليست في فترة الأجندة الدولية التي تحددها فيفا لتجمعات المنتخبات، ويكون اللاعبون فيها من حق منتخبات بلادهم بشكل رسمي.

قوام منتخب مصر الأوليمبي يضم أيضا عمر مرموش مهاجم فولفسبورج الألماني ضمن المحترفين خارج مصر، وبالتأكيد محمد صلاح نجم ليفربول الذي أعلن شوقي غريب مدرب المنتخب الأوليمبي أنه سيستدعيه للبطولة في وقت سابق، ضمن الثلاثي فوق السن المسموح بضمهم.

ويلتقي منتخب مصر مع جنوب إفريقيا مساء الأحد المقبل في ودية ثانية، ضمن الوديتين اللتين سيخوضها المنتخبان.

ويلعب مصطفى محمد معارا من الزمالك إلى جالاتاسراي حتى نهاية يونيو الجاري. مع أحقية النادي التركي في ضم صاحب الـ23 عاما بشكل كامل من الزمالك مقابل 4 مليون دولار.

مصطفى محمد شارك مع جالاتاسراي في 17 مباراة. سجل فيهم 9 أهداف.