مباشر - مصر (1)-(0) جنوب إفريقيا.. جوووول أووول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة منتخب مصر الأوليمبي ضد جنوب إفريقيا الودية، ضمن استعدادات الفراعنة لـ أوليمبياد طوكيو.

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ق. 17 جوووول أووول لمنتخب مصر. مرتدة من إبراهيم عادل إلى أحمد فتوح. فتوح يرسل عرضية ومصطفى محمد برأسية رائعة في المرمى يسجل الأول.

ق. 11 انطلاقة من الجهة اليمنى وعرضية أنقذها محمد عبد السلام من أمام مهاجم جنوب إفريقيا.

ق. 4 فرصة خطيرة مهدرة لجنوب إفريقيا. كرة ثابتة تنفذ بتمريرة إلى ميل فوستر الذي هرب من رقابة مصطفى محمد وسدد خفيفة لكن بجانب القائم بقليل.

بداية المباراة