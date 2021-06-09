كارتيرون يتحدث عن ضغط مباريات جدول الدوري.. وأحقية التأهل في دوري الأبطال

الأربعاء، 09 يونيو 2021 - 21:42

كتب : FilGoal

مؤتمر باتريس كارتيرون مدرب الزمالك

كشف باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك عن طلبه من النادي مخاطبة اتحاد الكرة لتأجيل مواجهة المقاصة في الكأس فقط.

ويرى كارتيرون أن جدول الدوري تم وضعه بشكل خاطئ.

وقال كارتيرون في تصريحات للموقع الرسمي لناديه: "لم أطلب من الإدارة مخاطبة اتحاد الكرة لتأجيل أي مباراة رغم ضغط مباريات الفريق في الفترة الماضية قبل توقف الدوري".

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وأوضح "وذلك بسبب احترامي لجدول الدوري والكأس الذي وضعه اتحاد الكرة".

وشدد كارتيرون "طلبت من النادي فقط تأجيل مباراة المقاصة في الكأس لأنها جاءت في توقيت صعب، جدول مباريات الدوري تم وضعه بشكل خاطئ".

وأضاف "هناك فراغات كثيرة في جدول الدوري، الفريق المنافس سيخوض عدة مباريات مؤجلة في الفترة المقبلة وقد يعود للصدارة في الوقت الذي لا يلعب فيه الزمالك نفس عدد المباريات".

وتابع كارتيرون "الزمالك يرغب في تحقيق العدل بعدم خوض الفريق لمباريات لحين خوض الأهلي مؤجلاته".

وكشف كارتيرون "الدوري المصري شهد إقامة موسمين في فترة مدتها الحقيقية موسم ونصف وبالتالي ضغط الموسم الحالي بسبب رفض الأهلي إلغاء الموسم الماضي لرغبته في التتويج باللقب".

وشدد المدرب الفرنسي "الزمالك لم ينجح في حصد جميع نقاط المباريات التي يتفوق فيها عن المنافس، ولكن الأهلي قد يواجه فرقا ليس لديها دوافع في نهاية الدوري وقد يجعل ذلك مهمة المنافس أسهل".

وأوضح "عدم انتظام الدوري لا يعطي فرصة للزمالك للمشاركة في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والبطولة العربية معا، رغم أن البطولة الأخيرة فرصة للنادي من الناحية المادية".

وبالحديث عن بطولة إفريقيا قال كارتيرون: "الزمالك كان الأحق بالتأهل لربع النهائي من مولودية الجزائر".

وشدد "جميع دول العالم أنهت مسابقة الدوري باستثناء مصر، الدوري سينتهي في سبتمبر، فما هو موقف أي لاعب يتلقى عرضا للاحتراف في الفترة الحالية؟".

واختتم كارتيرون تصريحاته "أنا على تواصل مع لاعبي فريق التعاون السعودي الذي سبق وتوليت تدريبه، هم في راحة منذ أسبوع وسيبدأ الفريق فترة الإعداد في منتصف يوليو وهذا لا يحدث في مصر".

الزمالك كارتيرون
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