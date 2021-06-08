صلاح ينافس على جائزة جديدة في الدوري الإنجليزي

الثلاثاء، 08 يونيو 2021 - 12:17

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - إيفرتون - الدوري الإنجليزي

ينافس محمد صلاح نجم ليفربول على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي باختيار الجماهير من قبل رابطة المحترفين.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

سجل مهاجم ليفربول 22 هدفا وصنع 5 في 37 مباراة بالدوري وساعد فريقه في انتزاع المركز الثالث المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين السداسي المرشح للجائزة، وهم صلاح وهاري كين مهاجم توتنام وأولي واتكينز مهاجم أستون فيلا وبرونو فيرنانديز نجم مانشستر يونايتد وباتريك بامفورد مهاجم ليدز يونايتد وكيفن دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي.

أخبار متعلقة
رامي شعبان: النني مهم لـ أرسنال وأتمنى بقاء صلاح في ليفربول.. وإبراهيموفيتش يسألني عن ميدو متفوقا على صلاح.. دياز أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لموسم 2020-21 بدون صلاح.. سداسي يتنافس على جائزة رابطة اللاعبين لأفضل لاعب بالدوري الإنجليزي مع ميسي ورونالدو.. صلاح في فريق الموسم لـ "فيفا 21"

وتواجد محمد صلاح في التشكيل المثالي لرابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية وهو اللاعب الوحيد في القائمة من خارج أندية مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتوتنام.

وتواجد صلاح من قبل في تشكيل موسم 2017-18 وغاب عن آخر نسختين، وعاد للظهور في التشكيل المثالي مجددا.

ويغيب صلاح على جائزة أفضل لاعب الموسم الحالي من الرابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية. (طالع التفاصيل)

في المقابل رُشح من رابطة الدوري الإنجليزي لجائزة أفضل لاعب في المسابقة لموسم 2020-2021.

وتواجد صلاح في القائمة المختصرة المكونة من 8 لاعبين للجائزة السنوية التي فاز بها موسم 2017-2018.

وينافس صلاح كل من كيفن دي بروين وروبن دياز ثنائي مانشستر سيتي، وبرونو فرنانديز لاعب مانشستر يونايتد، وجاك جريليش قائد أستون فيلا، وهاري كين مهاجم توتنام، وماسون ماونت لاعب تشيلسي وتوماش سوتشيك لاعب وست هام يونايتد للحصول على جائزة هذا الموسم.

وحاول صلاح استعادة جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي التي حققها في موسم 2017-2018 وموسم 2018-2019، لكن اقتنصها هاري كين مهاجم توتنام بفارق هدف وحيد.

في موسمه الأول مع ليفربول حصد لاعب المقاولون العرب السابق الجائزة برصيد 32 هدفا، بفارق هدفين عن هاري كين مهاجم توتنام.

أما في موسم 2018-2019 فتقاسم صلاح الجائزة مع زميله ساديو ماني وبيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال، برصيد 22 هدفا.

محمد صلاح ليفربول
نرشح لكم
فان باستن يطالب تين هاج بالتعاقد مع زياش محرز ينافس دي بروين وسيلفا على جائزة أفضل لاعبي سيتي في الموسم ليفربول يعلن أفضل لاعب في الفريق لشهر أبريل روبيرتسون يتحدث عن صعوبة مواجهة ريال مدريد.. وحالة محمد صلاح تصريحات غامضة من كلوب بشأن مبابي مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 17 مايو - الزمالك والجيش.. وفرصة ليفربول لإشعال المنافسة تقرير: جوندوجان خارج حسابات مانشستر سيتي الموسم المقبل ليفربول يكشف موقف إصابتي محمد صلاح وفان دايك النهائي
أخر الأخبار
فاركو: محمد صبحي طموحه الاحتراف.. وهذا موعد تفعيل بند الشراء من الزمالك 2 دقيقة | الكرة المصرية
الأهلي يعلن غياب ياسر إبراهيم عن لقاء البنك.. وموقف ديانج 35 دقيقة | الدوري المصري
المريخ السوداني لـ في الجول: حصلنا على حكم بإيقاف فاركو عن القيد بسبب سيف تيري 39 دقيقة | الدوري المصري
فرصة جديد لـ إيطاليا؟ الأتزوري يحاول استغلال أزمة الإكوادور للمشاركة في كأس العالم 55 دقيقة | الكرة الأوروبية
انتصروا على مدربهم القديم.. مصر للمقاصة يهزم الجونة ويشعل صراع البقاء 58 دقيقة | الكرة المصرية
كرة يد - الأهلي إلى نهائي كأس الكؤوس.. وينتظر الفائز من الزمالك وفاب الكاميروني ساعة | كرة يد
حمدي فتحي يغيب عن لقاء البنك الأهلي بسبب الإصابة ساعة | الدوري المصري
فان باستن يطالب تين هاج بالتعاقد مع زياش ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صلاح يخرج من نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي مصابا.. وكواليس حديثه مع الطبيب 2 سيناريوهات تتويج مانشستر سيتي وليفربول بالدوري الإنجليزي 3 8 قرارات حاسمة.. الأهلي يعلن نتائج اجتماعه بشأن ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا 4 كاف يرد على طلب الاتحاد المصري لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا