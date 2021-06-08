مواعيد مباريات الثلاثاء 8 يونيو 2021.. تصفيات أمريكا الجنوبية ووديات لمنافسي مصر الأولمبي

الثلاثاء، 08 يونيو 2021 - 10:38

كتب : FilGoal

نيمار - البرازيل - الإكوادور

بين مواجهات ودية وتصفيات كأس العالم لقارة أمريكا الجنوبية في السهرة ستكون مباريات اليوم، الثلاثاء 8 يونيو 2021.

تصفيات كأس العالم

تبدأ مباريات الجولة الثامنة من تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2022، بمواجهة الإكوادور وبيرو في الحادية عشر مساءً في على بي إن سبورتس 3 بريميوم.

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وفي الثانية عشر ونصف من منتصف الليل يلتقي منتخب فنزويلا مع أوروجواي على بي إن سبورتس 2 بريميوم.

وفي الواحدة صباحا، يحل المنتخب الأرجنتيني ضيفا على كولومبيا وتذاع على بي إن سبورتس 1 بريميوم.

وفي الثانية والنصف يلتقي المنتخب البرازيلي مع نظيره الباراجوياني وتذاع على بي إن سبورتس 2 بريميوم.

وتختتم المواجهات بلقاء يجمع تشيلي وبوليفيا ويذاع على بي إن سبورتس 3 بريميوم في الثالثة والنصف فجرا.

وديات

في الرابعة مساءً يلتقي المنتخب الدنماركي تحت 21 عاما مع نظيره الأرجنتيني الأولمبي، والمباراة غير مذاعة عربيا.

كما يلتقي المنتخب الإسباني تحت 21 عاما مع منتخب ليتوانيا وديا في التاسعة إلا الربع مساءً.

ويقع المنتخبان الأرجنتيني والإسباني رفقة مصر في أولمبياد طوكيو الشهر المقبل.

عربيا يلتقي المنتخب المغربي مع نظيره الغاني في التاسعة مساء وتذاع عبر قناة الرياضية المغربية.

ويتواجد أشرف بنشرقي لاعب الزمالك في قائمة أسود أطلس.

وفي التاسعة وعشر دقائق ينهي منتخب فرنسا استعدادته ليورو 2020 بمواجهة ودية أمام بلغاريا وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم.

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