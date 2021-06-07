فيرديناند: لا يمكن استدعاء ماجواير وهو غير جاهز..هو ليس بيكام أو روني

انتقد ريو فيرديناند لاعب مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا السابق قرار مدرب الأسود الثلاثة جاريث ساوثجيت باستدعاء هاري ماجواير رغم عدم جاهزيته.

هاري ماجواير النادي : مانشستر يونايتد إنجلترا

وكان ساوثجيت قد ضم هاري ماجواير للقائمة النهائية لمنتخب إنجلترا لخوض يورو 2020، رغم عودته من الإصابة منذ وقت قليل.

وتحدث فيردناند في حديثه عبر البرنامج الإذاعي "فايف" قائلا: "ساوثجيت احتاج لقلب دفاع إضافي، هذا التشكيل يشعرني بأنه سيلعب بثلاثة قلوب دفاع بنسبة 100%".

وأوضح "كايل ووكر يستطيع أن يلعب كقلب دفاع أيمن وأمامه ريس جيمس، ولوك شو قد يلعب كمدافع أيسر، ويوجد أيضا تايرون مينجز، وجون ستونز".

وتابع "حتى أن ماجواير غير جاهز، لم أكن لأختاره في القائمة، سأقول له أنت غير جاهز، ولن تكون جاهزا لوقت طويل، هذا غير منطقي".

وأضاف: "لقد كنت في فرق حيث كنت تضم لاعبين غير جاهزين بالكامل، ولم يكونوا يقدموا شيئا للأسف، حدث ذلك مع ديفيد بيكام وواين روني، لم يكونوا أنفسهم".

وأوضح "هاري ماجواير بقدر ما هو جيد فهو بالتأكيد ليس بيكام، وهو بالتأكيد ليس روني، أعتقد أنه لا يجب أن تضم لاعبا ليس لائقا بنسبة 100% بهذا الشكل، أنا لا أهتم من أنت ولكن من الصعب أن تعود وتلعب بنفس الإيقاع".

وأضاف "هذا الأمر ينتهي به المطاف بالسيطرة علي الفريق ويصبح محادثة وإلهاء، هل نحن حقا بحاجة إلى ذلك؟ إنه لا معنى له، أتمنى أن يثبت خطأي وسأحب إن فعل ذلك".

وشارك ماجواير أمس في مباراة إنجلترا أمام رومانيا الودية والتي انتهت بفوز الأسود الثلاثة بهدف مقابل لا شيء، للمرة الأولي منذ إصابته في مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك ماجواير في جميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم قبل أن يتعرض للإصابة في الجولة الـ34 أمام أستون فيلا.

ويسعي منتخب إنجلترا للفوز ببطولة اليورو للمرة الأولي في تاريخه.

وأوقعت القرعة منتخب إنجلترا في المجموعة الرابعة بجانب كل من كرواتيا، وإسكتلندا، والتشيك.