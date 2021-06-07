فيرديناند: لا يمكن استدعاء ماجواير وهو غير جاهز..هو ليس بيكام أو روني

الإثنين، 07 يونيو 2021 - 20:21

كتب : عبد الرحمن فوزي

هاري ماجواير - مانشستر يونايتد

انتقد ريو فيرديناند لاعب مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا السابق قرار مدرب الأسود الثلاثة جاريث ساوثجيت باستدعاء هاري ماجواير رغم عدم جاهزيته.

هاري ماجواير

النادي : مانشستر يونايتد

إنجلترا

وكان ساوثجيت قد ضم هاري ماجواير للقائمة النهائية لمنتخب إنجلترا لخوض يورو 2020، رغم عودته من الإصابة منذ وقت قليل.

وتحدث فيردناند في حديثه عبر البرنامج الإذاعي "فايف" قائلا: "ساوثجيت احتاج لقلب دفاع إضافي، هذا التشكيل يشعرني بأنه سيلعب بثلاثة قلوب دفاع بنسبة 100%".

أخبار متعلقة
رومانو: تمت.. فينالدوم إلى باريس سان جيرمان بعد إيجابية مسحة بوسكيتس..أسماء جديدة تنضم لمعسكر منتخب إسبانيا تقرير إسباني: الصفقة الثالثة تمت.. برشلونة يكمل الاتفاق مع ديباي

وأوضح "كايل ووكر يستطيع أن يلعب كقلب دفاع أيمن وأمامه ريس جيمس، ولوك شو قد يلعب كمدافع أيسر، ويوجد أيضا تايرون مينجز، وجون ستونز".

وتابع "حتى أن ماجواير غير جاهز، لم أكن لأختاره في القائمة، سأقول له أنت غير جاهز، ولن تكون جاهزا لوقت طويل، هذا غير منطقي".

وأضاف: "لقد كنت في فرق حيث كنت تضم لاعبين غير جاهزين بالكامل، ولم يكونوا يقدموا شيئا للأسف، حدث ذلك مع ديفيد بيكام وواين روني، لم يكونوا أنفسهم".

وأوضح "هاري ماجواير بقدر ما هو جيد فهو بالتأكيد ليس بيكام، وهو بالتأكيد ليس روني، أعتقد أنه لا يجب أن تضم لاعبا ليس لائقا بنسبة 100% بهذا الشكل، أنا لا أهتم من أنت ولكن من الصعب أن تعود وتلعب بنفس الإيقاع".

وأضاف "هذا الأمر ينتهي به المطاف بالسيطرة علي الفريق ويصبح محادثة وإلهاء، هل نحن حقا بحاجة إلى ذلك؟ إنه لا معنى له، أتمنى أن يثبت خطأي وسأحب إن فعل ذلك".

وشارك ماجواير أمس في مباراة إنجلترا أمام رومانيا الودية والتي انتهت بفوز الأسود الثلاثة بهدف مقابل لا شيء، للمرة الأولي منذ إصابته في مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك ماجواير في جميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم قبل أن يتعرض للإصابة في الجولة الـ34 أمام أستون فيلا.

ويسعي منتخب إنجلترا للفوز ببطولة اليورو للمرة الأولي في تاريخه.

وأوقعت القرعة منتخب إنجلترا في المجموعة الرابعة بجانب كل من كرواتيا، وإسكتلندا، والتشيك.

ماجواير إنجلترا فيرديناند يورو 2020
نرشح لكم
أخر الأخبار
إنجلترا.. والبحث عن طريقة للاستفادة من كل نجومه دقيقة | يورو 2020
رئيس إنبي: عقد إعارة كريم فؤاد انتهى.. وهذه قيمة مستحقاتنا لدى الأهلي من ضمه لـ حمدي فتحي 5 دقيقة | الدوري المصري
نوير المئوي وعودة مولر..ألمانيا تضرب لاتفيا بسباعية قبل اليورو ساعة | يورو 2020
سر رقع الشطرنج على قميص وعلم كرواتيا.. ولماذا تنتهي الأسماء بـ "تش" ساعة | يورو 2020
سلبية مسحة إسبانيا واستمرار التدريبات الفردية 2 ساعة | يورو 2020
أمير توفيق لـ في الجول: جالاتا سراي لم يطلب ديانج 2 ساعة | الدوري المصري
الاتحاد التونسي يعلن غياب ساسي عن وديتي الجزائر ومالي للإصابة 2 ساعة | الدوري المصري
كرة طائرة - تتويج سيدات الأهلي بكأس مصر بعد سيناريو درامي أمام الصيد 2 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت حسم دوري الطائرة - الأهلي (25)-(22) الزمالك.. الأحمر يتوج باللقب 2 الإعلان عن جدول الدوري حتى نهايته.. الأهلي يخوض 5 مؤجلات خلال الأولمبياد والزمالك ينتظره 3 مصدر من الدحيل يكشف لـ في الجول موقف النادي من فرجاني ساسي 4 قائمة المنتخب الأولمبي - مصطفى محمد ومرموش وإمام عاشور يواجهون جنوب إفريقيا وديا
قد ينال إعجابك