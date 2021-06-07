تقرير تونسي: بينهم الهوني.. خماسي الترجي يشكو النادي للاتحاد التونسي

تقدم خمسة لاعبين من فريق الترجي بشكوى رسمي ضد النادي بسبب المستحقات المالية المتأخرة.

حمدو الهوني النادي : الترجي الترجي

وكشفت صحيفة تونس الرقمية أن خماسي الفريق تقدموا بشكوى إلى لجنة النزاعات التابعة للاتحاد التونسي للمطالبة بالحصول على مستحقاتهم أو بفسخ التعاقد.

وأوضح التقرير أن الخمسة لاعبين هم فادي بن شوق وحمدو الهوني ومحمد أمين توجاي وعبد الرؤوف بن غيث وعبد الرحمن مزيان.

كما أشار التقرير إلى رفض ماهر بالصغير التدرب مع الفريق منذ مواجهة شباب بلوزداد في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بسبب عدم مشاركته في المباريات السابقة.

وينتهي تعاقد بالصغير مع الترجي بنهاية الشهر الجاري ويمكن للاعب التوقيع لأي نادي.

ويستعد الترجي لمواجهة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة الذهاب على استاد رادس يوم السبت 19 من يونيو.

بينما يستضيف الأهلي فريق الترجي في الإياب يوم 26 من شهر يونيو.