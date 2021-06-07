مهاجم الأرجنتين يزامل تريزيجيه في أستون فيلا

الإثنين، 07 يونيو 2021 - 12:18

كتب : FilGoal

إيمليانو بوينديا - نورويتش سيتي

أعلن نادي أستون فيلا يوم الإثنين ضم الأرجنتيني إيميليانو بوينديا قادما من نورويتش سيتي.

وأفاد النادي في بيان "أستون فيلا يتوصل لاتفاق مع نوريتش سيتي بشأن انتقال إيميليانو بوينديا".

وأضاف البيان "يتواجد اللاعب حاليا في الفقاعة الطبية مع منتخب الأرجنتين، يستعد لمباراة تصفيات كأس العالم أمام كولومبيا مساء الثلاثاء".

أخبار متعلقة
مدافع برايتون في قائمة إنجلترا بدلا من ترينت جيرو: ميلان ناد كبير.. ولا أريد مناقشة مستقبلي الآن قصة احتفال بالوتيلي التاريخي.. وثبات نوير عودة هازارد.. بلجيكا تفوز علي كرواتيا وديا

وأتم البيان "إيميليانو سيخضع لفحوصات طبية وسيكمل عملية الانتقال بعد المباراة".

وتشير التقارير إلى أن قيمة الصفقة تبلغ 34 مليون جنيه استرليني.

ويلعب الأرجنتيني البالغ من العمر 24 عاما كمهاجم أو كجناح أيمن.

وظهر بوينديا مع نورويتش الموسم الماضي في 41 مباراة بدوري القسم الثاني وقاد الفريق للعودة للدوري الممتاز، حين سجل 15 هدفا وصنع 17.

يذكر أن أستون فيلا يضم بين صفوفه محمود حسن "تريزيجيه"، وأعلن قبل أيام نهاية رحلة أحمد المحمدي مع الفريق.

أستون فيلا إيميليانو بوينديا
نرشح لكم
أخر الأخبار
أحمد عدلي: قررت تأسيس أكاديمية الشطرنج لتخريج جيل جديد ينافس بعد تراجع نتائج الناشئين 49 دقيقة | رياضات أخرى
أندية الدوري - غزل المحلة.. الجاهزية لتحدِ جديد ساعة | الدوري المصري
خالد سليمان أبو العلا يترشح على رئاسة الأهلي 2 ساعة | مصر
الإسماعيلي: مواجهة الأهلي في برج العرب لأسباب أمنية.. نلعب على ملعبنا في الجولة الرابعة عكس أندية أخرى 3 ساعة | الدوري المصري
العامري فاروق يترشح لانتخابات الأهلي 3 ساعة | مصر
خبر في الجول – استمرار تواجد الخطيب تحت الملاحظة الطبية 3 ساعة | الدوري المصري
بطلة الكاراتيه تساهم في إدخال مدرسة الشطرنج الحديثة لمصر 4 ساعة | رياضات أخرى
موعد مباريات الخميس 21 أكتوبر 2021.. مصطفى محمد في الدوري الأوروبي والدرجة الثانية في مصر 4 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيراميدز: إسلام عيسى في حالة حرجة ونواجه تعنت السلطات الإثيوبية 2 حازم إمام يكشف لـ في الجول سبب تحطيم زجاج غرفة ملابس الزمالك في كينيا 3 تعرف على القنوات الناقلة ومعلقي مباريات الأهلي والزمالك والمصري وبيراميدز في إفريقيا 4 تقرير: هكذا يحاول ريال مدريد إغراء ليفربول للتخلي عن صلاح