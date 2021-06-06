الأرجنتين تعلن مشاركتها في كوبا أمريكا

الأحد، 06 يونيو 2021 - 19:14

كتب : FilGoal

منتخب الأرجنتين

أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم تأكيد مشاركته في كوبا أمريكا 2021 والتي تم نقلها إلى البرازيل.

وكان من المفترض أن تقام بطولة كوبا أمريكا في دولتي كولومبيا والأرجنتين قبل أن يعلن اتحاد أمريكا الجنوبية نقلها إلى البرازيل.

وأشارت عدة تقارير من أمريكا الجنوبية إلى رفض معظم المنتخبات نقل البطولة إلى البرازيل ورفض المشاركة.

أخبار متعلقة:
مناخ حرب والأرجنتين ومفاوضات البرازيل.. دليلك لفهم ماذا يجري قبل كوبا أمريكا 2021 اللجنة الأولمبية: نستهدف 5 ميداليات في طوكيو.. وهل يضمن أحد فوزنا على الأرجنتين في كرة القدم؟ تصفيات المونديال - الأرجنتين تتعادل رغم هدف ميسي.. وكولومبيا تسحق بيرو سكالوني عن نقل كوبا أمريكا للبرازيل: الأوضاع هناك أسوأ من الأرجنتين

وجاء بيان الاتحاد الأرجنتيني كالآتي:

"يؤكد منتخب الأرجنتين مشاركته في كوبا أمريكا، وهو ما يعكس روحه الرياضية عبر التاريخ".

"أتاح الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم جميع الأدوات اللازمة لضمان الرعاية المطلوبة في ذلك الوقت الصعب الذي نمر به".

"سيسافر منتخب الأرجنتين إلى البرازيل لخوض البطولة القارية وسنعمل معا للتغلب على هذه المحنة والتي تؤثر للأسف على جميع الأمريكيين الجنوبيين".

ويلعب منتخب الأرجنتين فجر الأربعاء أمام كولومبيا ضمن مباريات الجولة السادسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر.

ولم تتضح الرؤية حول الموقف النهائي من كوبا أمريكا قبل أقل من أسبوع من انطلاقها.

كوبا أمريكا الأرحنتين
نرشح لكم
البرازيل تعلن اسم مدربها المؤقت لحين تعيين أنشيلوتي في 2024 عاد حيث تألق.. بوليفار يعلن ضم برونو سافيو من الأهلي في انتظار أنشيلوتي.. ESPN: منتخب البرازيل يوقع مع مدرب فلومينينسي بشكل مؤقت الكأس الذهبية - على أنغام "سطلانة".. قطر تهزم المكسيك وتتأهل لربع النهائي مالك إنتر ميامي يتحدث عن مفاوضات النادي مع ألبا وسواريز قد يجتمعان مع ميسي من جديد.. سبورت: راموس وألبا يقتربان من إنتر ميامي مواعيد مباريات الأحد 3 يوليو 2023 - الأهلي ضد فيوتشر تمهيدا لتدريب النصر.. بوتافوجو يعلن رحيل لويس كاسترو
أخر الأخبار
رومانو: تمت.. دي ماريا يعود إلى بنفيكا 4 دقيقة | الكرة الأوروبية
سان جيرمان يعلن رحيل جالتييه.. ويستعد لتقديم لويس إنريكي 18 دقيقة | الكرة الأوروبية
في الجول يكشف – تفاصيل انتقال برونو سافيو من الأهلي إلى بوليفار 23 دقيقة | الدوري المصري
طارق حامد يخضع للفحوصات الطبية مع اتحاد جدة تمهيدا للموسم الجديد 30 دقيقة | المحترفون
ليكيب: سانشيز قد لا يجدد تعاقده مع مارسيليا وينتقل إلى السعودية 45 دقيقة | السعودية
تقرير: النصر السعودي ينجح في التعاقد مع نجم كوت ديفوار ساعة | ميركاتو
البرازيل تعلن اسم مدربها المؤقت لحين تعيين أنشيلوتي في 2024 ساعة | أمريكا
أثليتك: الاتفاق تم على كل شيء.. رايس يخضع للكشف الطبي في أرسنال وتفاصيل السداد ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصر تخوض تصفيات كأس العالم في التصنيف الأول.. غانا تحل ثانيا 2 حوار في الجول - مرتجي: كهربا تعرض للظلم.. وهذه حقيقة تأخير الغرامة كي لا يستفيد منها الزمالك 3 مصدر مقرب من كهربا لـ في الجول: اللاعب تلقى إخطارا من فيفا بشأن موقفه من سداد غرامة الزمالك 4 موسم تاريخي في الأفق.. ماذا يحتاج الأهلي لكسر رقم النقاط القياسي في تاريخ الدوري