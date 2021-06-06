زينة إبراهيم وماندي عصام تحققان برونزييتي بطولة العالم للجمباز

الأحد، 06 يونيو 2021 - 17:33

كتب : FilGoal

زينة إبراهيم - جمباز

نجحت الثنائي زينة إبراهيم وماندي عصام في تحقيق برونزية بطولة العالم للجمباز 2021 والمقامة في مصر.

ورفعت زينة رصيد مصر إلى ثلاث ميداليات متنوعة، بعد تحقيق نانسي طمان وعلي زهران الميدالية الذهبية قبل أن تضيف ماندي البرونزية الثانية.

وحققت زينة برونزية جهاز عارضة التوازن بعد تحقيق 13.07 نقطة لتنهي المنافسات في المركز الثالث.

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أما الرومانية أندريا يورداشي فحققت الذهبية بـ 13.37 نقطة وجاءت الأوكرانية ديانا فارينسكا في المركز الثاني بـ 13.30 نقطة.

وحققت ماندي عصام المركز الثالث بعد حصد 12.23 نقطة على جهاز الحركات الأرضية وحققت بطلة أوكرانيا الميدالية الذهبية وبطلة المجر الميدالية الفضية.

وكانت نانسي طمان قد حققت الذهبية الأولى في تاريخ مصر ببطولات العالم للجمباز، بينما علي زهران حقق أول ذهبية في تاريخ الرجال.

وتقام بطولة العالم للمرة الأولى في قارة إفريقيا لذلك حظيت باهتمام كبير من أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وإيهاب أمين رئيس اتحاد الجمباز.

وشهدت البطولة تطبيق إجراءات احترازية صارمة لحماية المشاركين من فيروس كورونا المستجد، كوفيد-19، حيث تواجد اللاعبون في الفقاعة الطبية مع الخضوع لمسحات طبية باستمرار.

الجمباز زينة إبراهيم
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