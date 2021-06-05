في مباراة كوبر الأولى.. إصابة خفيفة لـ ساسي ومشاركة معلول في فوز تونس على الكونغو

في مباراة هيكتور كوبر الأولى مع الكونغو الديموقراطية، فازت تونس على الكونغو الديموقراطية وديا بمشاركة فرجاني ساسي، وعلي معلول.

فازت تونس على الكونغو الديموقراطية بهدف مقابل لا شيء على ملعب رادس، في مباراة ودية ضمن استعدادات الفريقين لتصفيات كأس العالم 2022.

سجل نعيم سليتي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ45 من الشوط الأول.

سليتي انطلق بالكرة من الجهة اليمنى، وضم لداخل الملعب ثم سدد بيسراه في مرمى الحارس، لينتهي الشوط الأول بتقدم تونس بهدف.

الشوط الثاني

منذر الكبير مدرب منتخب تونس، دفع بـ حنبعل المجبري لاعب مانشستر يونايتد وصاحب الـ18 عاما مع بداية الشوط الثاني، ليضمن المنتخب التونسي تمثيل اللاعب الشاب بعد ظهوره الأول مع المنتخب الأول.

وكاد حنبعل يسجل من التصويبة الأولى في الدقيقة الـ51 بعد كرة استلمها على حدود منطقة الجزاء، ثد سدد قوية بجانب المرمى بقليل جدا.

مشاركة معلول وإصابة ساسي

علي معلول ظهير الأهلي شارك في الدقيقة الـ78 بدلا من علي العابدي، ليحصل على شارة القيادة.

شارك أيضا حمزة رافع صانع ألعاب يوفنتوس بدلا من نعيم سليتي في الدقيقة الـ77.

وفي الدقيقة الـ79 سقط فرجاني ساسي لاعب الزمالك على الأرض، ودخل الجهاز الطبي ووضع الثلج على عضلته الأمامية. بعدها خرج ساسي من الملعب وهو يسير على قدميه بشكل طبيعي، وشارك عصام جبالي بدلا منه.

وكانت آخر تبديلات تونس في الدقيقة الـ85 بدخول علي يوسف بدلا من وهبي خزري. علي يوسف المهاجم صاحب الـ20 عاما ولاعب هاكن السويدي، سجل بذلك ظهوره الأول مع تونس أيضا، لينتهي اللقاء بفوز تونس بهدف مقابل لا شيء.

سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك كان حاضرا على مقاعد البدلاء، لكنه لم يشارك رفقة المنتخب التونسي.

على الجهة الأخرى، تواجد والتر بواليا مهاجم الأهلي في ثائمة هيكتور كوبر للمباراة مع الكونغو، لكنه لم يشارك في اللقاء.