متفوقا على صلاح.. دياز أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لموسم 2020-21

السبت، 05 يونيو 2021 - 12:23

كتب : FilGoal

روبن دياز - مانشستر سيتي

حصد البرتغالي رون دياز مدافع مانشستر سيتي جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لموسم 2020-2021.

وتفوق دياز على محمد صلاح وكيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي، وبرونو فرنانديز لاعب مانشستر يونايتد، وجاك جريليش قائد أستون فيلا، وهاري كين مهاجم توتنام، وماسون ماونت لاعب تشيلسي وتوماش سوتشيك لاعب وست هام يونايتد للحصول على جائزة هذا الموسم.

وحافظ مانشستر سيتي على الجائزة بعدما حصدها كيفين دي بروين الموسم الماضي.

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وانضم دياز قادما من بنفيكا البرتغالي لتعزيز دفاع سيتي وساهم اللاعب البالغ 23 عاما في حصد كتيبة بيب جوارديولا للقب.

وخرج الفريق بشباك نظيفة في 15 مباراة بقيادة دياز، وفاز في 23 من أصل 32 مباراة خاضها، كما ساعد في تأهل الفريق لنهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة بتاريخه والفوز بكأس الرابطة الإنجليزية.

وأصبح دياز ثاني لاعب برتغالي يحصد الجائزة بعد كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد في موسم 2006-07.

فيما صار رابع مدافع يحقق الجائزة بعد نيمانيا فيديتش لاعب مانشستر يونايتد، وفينسنت كومباني لاعب سيتي وفيرجيل فان دايك مدافع ليفربول.

وتفوق دياز على منافسيه في تصويت قادة الدوري الـ 20 بالإضافة إلى مجموعة من خبراء الكرة الإنجليزية والجماهير.

روبن دياز مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي
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