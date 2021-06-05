إيقاف حكمي فيديو أوروجواي وباراجواي بسبب "أخطاء جسيمة في ممارسة وظائفهم"

السبت، 05 يونيو 2021 - 11:48

كتب : FilGoal

لويس سواريز - أوروجواي

قرر اتحاد أمريكا الجنوبية "كونميبول" إيقاف حكمي تقنية الفيديو لمباراة أوروجواي وباراجواي "لآجل غير مسمى".

الثنائي الكولومبي نيكولاس جالو وميجيل رولدان حكم تقنية الفيديو رفض احتساب هدفا لمنتخب أوروجواي بداعي التسلل رغم المراجعة.

ومع إعادة الهدف الذي سجله جوناثان روديجيرز في الدقيقة 23، يتبين صحته وعدم وجود أي خطأ.

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بيان الاتحاد القاري أشار إلى سبب الإيقاف: "بسبب أخطاء جسيمة وواضحة في ممارسة وظائفهم في لقطة هدف أوروجواي".

المباراة انتهت بالتعادل السلبي بين أوروجواي وباراجواي ليرتفع رصيد كل منهما إلى 7 نقاط في المركزين الرابع والخامس.

أوسكار تاباريز المدير الفني لمنتخب أوروجواي كان قد علق على عدم احتساب الهدف في المؤتمر الصحفي قائلا: "إذا استمر هذا الوضع سنضطر إلى استخدام تقنية الفيديو للمراجعة على تقنية الفيديو في عالم كرة القدم".

ويحل منتخب أوروجواي ضيفا على فنزويلا في الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم قبل المشاركة في كوبا أمريكا والمقرر إقامتها في البرازيل 13 يونيو الجاري.

أوروجواي باراجواي تصفيات كاس العالم 2022
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