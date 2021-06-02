كرة طائرة - الهيمنة مستمرة.. الأهلي يهزم الزمالك ويحسم الدوري للمرة الرابعة تواليا

الأربعاء، 02 يونيو 2021 - 19:33

كتب : محمد سمير

كرة طائرة - الأهلي - الصورة من الموقع الرسمي للنادي الأهلي

حسم فريق رجال الأهلي للكرة الطائرة لقب الدوري للمرة الرابعة على التوالي بعد الفوز على الزمالك في المباراة الختامية.

وتغلب الأهلي على الزمالك بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل ليحسم صدارة المسابقة.

ورفع الأهلي رصيده إلى 62 نقطة في الصدارة بينما الزمالك يحقق الوصافة بـ 59 نقطة.

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وحقق الأهلي بذلك لقب الدوري للمرة 33 في تاريخه والرابعة على التوالي.

وجاء الشوط الأول متكافئا من الفريقين قبل أن ينجح الأهلي في حسمه في النصف الثاني بنتيجة 25-22.

وفي الشوط الثاني تقدم الأهلي قبل أن يعود الزمالك ويتقدم 19-17 لكن نجحت خبرات لاعبي الأهلي في حسم الشوط بنتيجة 25-23.

وهيمن رجال الأهلي على الشوط الثالث منذ بدايته ووصل فارق النقاط إلى 6 حتى حسم الأحمر الشوط بنتيجة 25-22.

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز على الزمالك ذهابا وإيابا، إذ لم يخسر الأبيض سوى في المباراتين، بينما خسر الأحمر أمام بتروجت وطلائع الجيش، لكن مواجهتي القمة حسما اللقب.

وتقام منافسات كأس مصر الأسبوع المقبل وكان الأهلي قد حقق أخر ثلاث نسخ أيضا.

كرة طائرة الأهلي
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