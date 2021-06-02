مباشر حسم دوري الطائرة - الأهلي (8)-(7) الزمالك.. الشوط الثاني

يتواجه فريقا الأهلي والزمالك في ختام مباريات الدوري المصري على صالة المقاولون العرب.

والفائز من تلك المباراة يتوج رسميا باللقب أيا كانت نتيجة الأشواط.

الزمالك يمتلك 59 نقطة من 20 فوز، بينما الأهلي 59 نقطة في المركز الثاني بسبب فوزه في 19 مباراة فقط.

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الأهلي يتقدم على الزمالك 1-0 في الأشواط

8-7 للأهلي ووقت مستقطع فني أول

الشوط الثاني

25-22 الأهلي يحسم الشوط الأول

20-17 للأهلي

16-14 للأهلي والوقت المستقطع الفني الثاني

8-7 أول تقدم للأهلي

3-3 التعادل مستمر

الشوط الأول

انطلاق المباراة