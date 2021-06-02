عمرو جمال: أنا تحت أمر الأهلي.. وسأعود للمنتخب

الأربعاء، 02 يونيو 2021 - 12:15

كتب : FilGoal

عمرو جمال

شدد عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش أن الأولوية بالنسبة له، هي العودة للأهلي، بعد انتهاء إعارته من طلائع الجيش.

وقال جمال عبر قناة الشمس: "علاقتي بالأهلي لا تحتاج لعقود فأن ابن للنادي منذ أن كان عمري 16 عاما. هناك عقد ثلاثي بيني وبين الأهلي وطلائع الجيش إنه بعد فترة إعارتي التي تمتد لموسمين، فالأولوية هي العودة للأهلي".

وأردف "لو بيتي يحتاج وجودي وأن أكون مفيدا للفريق فأنا تحت أمر النادي. لو النادي لا يحتاجني فهناك الكثير من العروض وسأرى الخطوة المقبلة على حسب ذلك".

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وأكمل "لم يحدث تواصل من الزمالك في يناير الماضي سواء معي أو وكيلي".

وشدد "أريد إنهاء الموسم الحالي بطلائع الجيش بأفضل صورة، ألعب على شد في الضامة الفترة الماضية وأرى أنني أقدم موسما جيدا. سجلت 10 أهداف من اللعب المفتوح وربما لو كنت أسدد ضربات الجزاء كان رصيدي سيزيد في الدوري".

وأكد "إن شاء الله سأعود للمنتخب وسأكون رقم 1 فيه".

وأتم "لا يوجد تواصل رسمي من الأهلي حتى الآن".

وسجل صاحب الـ 29 عاما 10 أهداف مع طلائع الجيش في 23 مباراة بالدوري هذا الموسم.

عمرو جمال الأهلي طلائع الجيش
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