تقرير: جالاتاسراي يسعى لضم كريم حافظ

الثلاثاء، 01 يونيو 2021 - 13:17

كتب : FilGoal

كريم حافظ - مالاتياسبور

يستهدف جالاتاسراي ضم كريم حافظ مدافع مالاتياسبور في فترة الانتقالات الصيفية، حسب تقارير تركية.

الدولي المصري تألق في صفوف فريقه التركي في الموسم المنصرم، وقد يصبح ثاني مصري في جالاتاسراي بعد مصطفى محمد مهاجم الزمالك المعار.

وأفادت جريدة فوتوماك التركية أن اسم كريم حافظ يتواجد في قائمة المرشحين للانضمام لجالاتاسراي.

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وأوضح التقرير أن عدم تجديد تعاقد لاعبا الظهير الأيسر مارسيلو ساراتشي وإيمري تاشدمير يفتح الباب لضم كريم حافظ.

وأضاف التقرير أن عبد الرحيم البيراك نائب رئيس جالاتاسراي سيبدأ قريبا مرحلة المفاوضات مع إدارة مالاتياسبور من أجل ضم اللاعب المصري.

كريم البالغ من العمر 25 عاما شارك في 33 مباراة بالدوري التركي الموسم المنصرم وصنع 9 أهداف.

عقد لاعب لانس السابق يمتد حتى 2023.

ويلعب مصطفى محمد معارا من الزمالك إلى جالاتاسراي لمدة موسم ونصف، وقد تألق بشدة منذ انضمامه إلى العملاق التركي.

ونافس جالاتاسراي على لقب الدوري التركي حتى الثواني الأخيرة، لكنه خسره لصالح بشكتاش بفارق هدف بعد إثارة نارية.

ويقضي مصطفى محمد إجازته الصيفية حاليا، ومن المُنتَظَر أن يشارك مع منتخب مصر في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة.

كريم حافظ جالاتاسراي مصطفى محمد
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