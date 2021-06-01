البرازيل لا زالت "تتفاوض" لاستضافة كوبا أمريكا 2021

أوضحت البرازيل إنها لا تزال في "مفاوضات" مع اتحاد أمريكا الجنوبية "كونميبول" لاستضافة كوبا أمريكا 2021.

يأتي ذلك في أعقاب إعلان "كونميبول" أمس الإثنين استضافة البرازيل للبطولة القارية عقب استبعاد كولومبيا والأرجنتين من تنظيم البطولة بشكل مشترك.

وقال لويز إدواردو راموس رئيس أركان الرئاسة البرازيلية: "لقد تعرضنا لانتقادات شديدة من قبل بعض المحافظين وغيرهم لأننا نعلن ذلك. لا يوجد شيء مؤكد حتى الآن. أريد أن أشير بوضوح شديد. نحن في منتصف العملية ، لكننا لن نخجل من الطلب".

وكان اتحاد أمريكا الجنوبية قد شكر جايير بولسونارو رئيس البرازيل على فتح أبواب البلاد لاستضافة المسابقة.

ولم يتحدد بعد الملاعب والمدن التي تستضيف البطولة.

وأضاف راموس "من المهم التأكيد على أن هذا الحدث في حال حدوثه لن يحظى بجمهور. في الوقت الحالي هناك عشرة فرق بمجموعتين. 65 شخصا لكل وفد. جميعهم تم تطعيمهم".

وتبدأ البطولة في 13 يونيو وتنتهي في 10 يوليو، إذ تقسم المنتخبات الـ 10 إلى مجموعتين بعد انسحاب قطر وأستراليا.

وكانت تشيلي والإكوادور وبوليفيا والولايات المتحدة الأمريكية ضمن الدول التي طلبت استضافة البطولة.