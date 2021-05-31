مباشر كأس مصر - أسوان (0)-(2) المصري.. جووووول إسلام صلاح والثاني

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أسوان ضد المصري في دور الـ8 لكأس مصر والتي تقام في استاد الإسكندرية.

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ق 49: جووووووول إسلام صلاح والثاني

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم المصري بهدف دون رد

ق 18: جوووووووووول أول للمصري عن طريق أحمد الصغيري مدافع أسوان بالخطأ في مرماه بعد عرضية من كريم العراقي

انطلاق المباراة