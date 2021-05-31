مباشر كأس مصر - أسوان (0)-(2) المصري.. جووووول إسلام صلاح والثاني
الإثنين، 31 مايو 2021 - 18:48
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أسوان ضد المصري في دور الـ8 لكأس مصر والتي تقام في استاد الإسكندرية.
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ق 49: جووووووول إسلام صلاح والثاني
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم المصري بهدف دون رد
ق 18: جوووووووووول أول للمصري عن طريق أحمد الصغيري مدافع أسوان بالخطأ في مرماه بعد عرضية من كريم العراقي
انطلاق المباراة
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