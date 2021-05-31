اتحاد الكرة: الدوري لن يُلغى.. واحتمالية إنهائه في أغسطس

الإثنين، 31 مايو 2021 - 14:57

كتب : FilGoal

الاتحاد المصري لكرة القدم - اتحاد الكرة - بيان رسمي

أصدر اتحاد الكرة بيانا رسميا أوضح فيه نتائج اجتماعه مع الأندية لبحث جدول الدوري المصري.

وشدد أحمد مجاهد رئيس الاتحاد على عدم إلغاء الدوري، كما أكد أن هناك احتمالية لإنهاء الدوري قبل نهاية شهر أغسطس.

وقال البيان الرسمي للاتحاد: "أكد أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم على عزم الاتحاد المصري بمشيئة الله على استكمال الموسم الحالي بمسابقتيه الدوري والكاس، كما أن الاتحاد المصري سيتخذ الاجراءات الخاصة بتكوين رابطة أندية المحترفين فور نهاية الموسم الحالي".

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وأضاف "جاء ذلك خلال اجتماع الاتحاد المصري مع ممثلي أندية القسم الأول بحضور محمد الشواربي وأحمد حسام عوض عضوي الاتحاد والدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية وسيد بخيت رئيس قطاع المسابقات ووجيه أحمد رئيس لجنة الحكام، تم خلال الاجتماع استعراض المواعيد المقترحة لاستكمال الدوري في ظل ظروف مشاركة المنتخب الأولمبي في الدورة الاولمبية وناديي الأهلي وبيراميدز في بطولتي الأندية الأفريقية".

وأردف "وفق النتائج هناك احتمال لانتهاء الدوري قبل نهاية أغسطس، فيما تبقى احتمالات امتداد الموسم إلى شهر سبتمبر وفق ما تحققه من نتائج على المستوى الخارجي".

وأكد "من جهتها أبدت الأندية استعدادها للمساعدة في مسعى الاتحاد بإنهاء الدوري مبكرا من أجل راحة الأطراف كافة في الموسم المقبل، وهو ما عبر عنه صراحة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي من اجل الصالح العام".

وشدد "فيما أبدى حسين السيد عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك رغبة ناديه في إضفاء كل أشكال تكافؤ الفرص بين جميع الأندية، وهو الأمر الذي أكد معه مسئولو الاتحاد حرصهم على الالتزام به".

وأتم "ودعا الدكتور محمد سلطان إلى ضرورة تسجيل جميع اللاعبين والأجهزة الفنية للحصول على لقاح كورونا لما في ذلك من انتظام المسابقات في الموسم الجديد، مشيرا إلى موافقة وزارة الصحة على انشاء وحدة تطعيم للرياضيين بعد الانتهاء من تطعيم البعثة الأولمبية المتوجهة إلى طوكيو".

ووصل الدوري المصري للجولة 25 في ظل وجود عدد كبير من المؤجلات.

ويتصدر الزمالك جدول الدوري بـ 55 نقطة من 25 مباراة، أما الأهلي ففي المركز الثاني بـ 41 نقطة لكنه لم يلعب سوى 19 مباراة.

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