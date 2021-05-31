عبد الحفيظ بعد اجتماع اتحاد الكرة: الأهلي لن يغرد خارج السرب.. لا شيء يستدعي إلغاء الدوري

الإثنين، 31 مايو 2021 - 14:24

كتب : FilGoal

شعار - الأهلي - بيان رسمي

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي إن ناديه "لن يغرد خارج السرب"، بعد اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية لمناقشة جدول الدوري.

وتحدث عبد الحفيظ للصحفيين في حضور مراسل FilGoal.com: "لجنة إدارة اتحاد الكرة أقدر مني على شرح بعض ما اتفقنا عليه خلال الاجتماع".

وشدد "الكل أدلى برأيه، ولكن ليس هناك قرار حاسم بعد وهناك الكثير من الأمور متوقفة على مشوار منتخب مصر في الأولمبياد".

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وأكمل "اتحاد الكرة طرح رؤيته، ولكن لدينا جوانب فنية وإدارية يجب دراستها قبل طرح رؤية الأهلي".

وكشف "نركز الآن على نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ونأمل في الوصول لنهائي البطولة يوم 27 يوليو. ترحيل النهائي لمدة 10 أيام سيجعلنا نتحدث مع شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي للتنسيق معه".

وشدد "لا يوجد شيء في الدنيا يستدعي إلغاء الدوري".

وأتم "الأهلي لن يغرد خارج السرب وهو مع منظومة الكرة المصرية".

ويحتل الأهلي وصافة جدول ترتيب الدوري بـ 41 نقطة من 19 مباراة، ولعب 6 نقاط أقل من المتصدر الزمالك صاحب الـ 55 نقطة.

الأهلي في الدوري سيد عبد الحفيظ
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