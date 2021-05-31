الزمالك يطالب بلعب المؤجلات قبل استكمال الدوري

أوضح الزمالك عبر موقعه الرسمي أنه طالب الاتحاد المصري لكرة القدم، خلال اجتماع اليوم الإثنين، بإجراء مؤجلات بطولة الدوري المصري الممتاز قبل استكمال جولات البطولة.

وفوض الزمالك حسين السيد عضو اللجنة التنفيذية لحضور الاجتماع ونقل تصور النادي للاتحاد.

وبخلاف تصور النادي بشأن المؤجلات، أوضح السيد اتفاق الأندية مع اتحاد الكرة بشأن تلقي اللاعبين للقاح كورونا.

وقال السيد للصحفيين في حضور مراسل FilGoal.com: "اتحاد الكرة طالب الأندية بالتسجيل للاعبيها في عملية الحصول على لحاق كورونا لأن هناك احتمالية بأن لا يشارك اللاعب في مسابقة الموسم المقبل دون الحصول على اللقاح".

وأوضح "الأندية أجمعت على مبدأ تكافؤ الفرص لأن هناك متضررين من غيابها وأولهم نادي الزمالك. أخبرنا اتحاد الكرة بأنه سيكون لدينا صعوبة في استكمال المسابقة في حال عدم لعب الأندية لبقية مؤجلاتها. وعدونا بدراسة الأمر وسيوافينا بالرد قبل 17 يونيو".

وأتم "قبل 17 يونيو سيقوم اتحاد الكرة بوضع الجدول الكامل للمؤجلات، ولم يتم مناقشة فكرة إلغاء الدوري على الإطلاق".

ويتصدر الزمالك جدول الدوري بـ 55 نقطة من 25 مباراة، أما الأهلي ففي المركز الثاني بـ 41 نقطة لكنه لم يلعب سوى 19 مباراة.