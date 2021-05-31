الزمالك: سيكون لدينا صعوبة في استكمال الدوري قبل لعب المؤجلات.. واتفاق حول لقاح كورونا

الإثنين، 31 مايو 2021 - 13:59

كتب : FilGoal

الزمالك - بيان رسمي

كشف حسين السيد عضو اللجنة التنفيذية لنادي الزمالك، ومندوبه في اجتماع اتحاد الكرة لمناقشة جدول الدوري، عن صعوبة استكمال ناديه للمسابقة قبل لعب الأندية لمؤجلاتها.

وكذلك، أوضح السيد اتفاق الأندية مع اتحاد الكرة بشأن تلقي اللاعبين للقاح كورونا.

وقال السيد للصحفيين في حضور مراسل FilGoal.com: "اتحاد الكرة طالب الأندية بالتسجيل للاعبيها في عملية الحصول على لحاق كورونا لأن هناك احتمالية بأن لا يشارك اللاعب في مسابقة الموسم المقبل دون الحصول على اللقاح".

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وأوضح "الأندية أجمعت على مبدأ تكافؤ الفرص لأن هناك متضررين من غيابها وأولهم نادي الزمالك. أخبرنا اتحاد الكرة بأنه سيكون لدينا صعوبة في استكمال المسابقة في حال عدم لعب الأندية لبقية مؤجلاتها. وعدونا بدراسة الأمر وسيوافينا بالرد قبل 17 يونيو".

وأتم "قبل 17 يونيو سيقوم اتحاد الكرة بوضع الجدول الكامل للمؤجلات، ولم يتم مناقشة فكرة إلغاء الدوري على الإطلاق".

ويتصدر الزمالك جدول الدوري بـ 55 نقطة من 25 مباراة، أما الأهلي ففي المركز الثاني بـ 41 نقطة لكنه لم يلعب سوى 19 مباراة.

الزمالك في الدوري اجتماع اتحاد الكرة حسين السيد
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