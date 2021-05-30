الأتربي: لاعبو سلة الزمالك رجال بمعنى الكلمة.. مهمتنا مع النادي وطنية

أعرب محمد الأتربي نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك عن سعادته البالغة بتتويج فريق كرة السلة بالنادي ببطولة إفريقيا بمستوى فني أكثر من رائع.

ونجح رجال سلة الزمالك في تحقيق لقب بطولة إفريقيا للأندية تحت رعاية NBA بعد الفوز على اتحاد المنستير التونسي في النهائي.

وقال الأتربي عبر الموقع الرسمي: "الفريق قدّم ملحمة كبيرة في البطولة بشكل عام وفي المباراة النهائية بشكل خاص، خصوصا في ظل الأرقام الرائعة التي حققها الزمالك خلال مباريات البطولة".

وأضاف "الحمد لله على الفوز، اللاعبون كانوا رجالا بمعنى الكلمة وفازوا باللقب على حساب فريق كبير".

وشدد "اعتدنا على ظهور نجوم الزمالك في الأوقات الصعبة ليثبتوا جدارتهم، ونتواصل مع الفريق بشكل يومي وحسين لبيب كان يتحدث معهم بشكل مستمر من أجل تحفيزهم لتحقيق البطولة".

وتابع نائب رئيس لجنة الزمالك المكلفة "من حق جماهير الزمالك أن تفرح، من أول يوم في تواجد المجلس استطاع فريق ناشئي ٢٠٠٣ لكرة القدم بالتتويج ببطولة الجمهورية، وفريق كرة السلة اليوم حقق إنجازا تاريخيا بالتتويج ببطولة إفريقيا للمرة الثانية مشرفا مصر".

وأوضح "مجلس إدارة نادي الزمالك متواجد لاستكمال المشوار، وهي مهمة وطنية لمدة ٥ أو ٦ أشهر لنقوم بحل مشاكل النادي، ثم يأتي مجلس إدارة منتخب وربنا يوفق الجميع".

واختتم الأتربي تصريحاته : "نتمنى التوفيق لفريق كرة القدم أمام نادي الجونة ببطولة الدوري الممتاز".