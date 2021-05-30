مباشر في الدوري - الجونة (0)-(0) الزمالك.. روقا يسدد

الأحد، 30 مايو 2021 - 20:25

كتب : FilGoal

إمام عاشور مع الزمالك أمام الجونة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الجونة والزمالك، ضمن مباريات الجولة الـ25 من الدوري المصري.

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ق. 40 إصابة عمر السعيد.

ق. 38 إنذار لعربي بدر بعد تدخل على زيزو.

ق. 37 تصويبة بعيدة من روقا لكن فوق المرمى.

ق. 30 تغييرة ملعب من أحمد عيد تمر من الونش وتصل إلى عربي بدر الذي سدد فوق المرمى.

ق. 22 تصويبة من عمرو بركات في يد محمد عواد.

ق. 11 عرضية رااائعة من شيكابالا ورأسية من أوباما لكن في يد إسلام طارق.

ق. 9 طولية رائعة من روقا إلى أحمد فتوح الذي استلم داخل منطقة الجزاء وسدد من الوضع طائرا فوق المرمى.

ق. 6 فرصة أولى للجونة. تغييرة ملعب من نور السيد إلى عمرو السعداوي الذي أرسل عرضية من لمسة واحدة، لكن محمد عبد الغني أنقذها قبل متابعة عمر السعيد أمام المرمى.

ق. 1 إصابة محمد عبد الغني بعد تدخل من عمر السعيد.

بداية المباراة

في الدوري الزمالك الجونة
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